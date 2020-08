Nový NAS Synology DiskStation DS1520+ nabízí pět šachet pro pevné disky a vyšší výkon

Tchajwanská firma Synology představila nový přírůstek do svého portfolia síťových úložišť – DiskStation DS1520+. Diskové pole pojme až pět pevných disků a svými parametry míří do domácností IT nadšenců i malých firem.

Výrobce srovnává nový model s předchozí generací DiskStation DS1019+, proti které má nabídnout o 126 % rychlejší odezvu webového rozhraní a o 19,8 % vyšší výpočetní výkon. Kromě pěti pozic pro HDD nabízí také dva sloty M.2 2280 NVMe pro SSD cache.

Synology DiskStation DS1520+

Na oficiální stránce produktu je vyzdvihována jeho škálovatelnost, která „umožňuje začít v malém a s nárůstem dat zvýšit kapacitu úložiště pomocí rozšiřovací jednotky Synology DX517.“ Tímto způsobem lze získat úložiště s až patnácti pevnými disky.

Díky dvěma slotům M.2 SSD lze na tomto zařízení využívat funkci mezipaměti Synology SSD. Tato vyrovnávací paměť pak poskytuje až dvacetkrát rychlejší odezvu vstupu/výstupu než běžný disk. Zařízení je osazeno 8 GB operační paměti ve dvou 4GB modulech.

Srdcem nového diskového pole je čtyřjádrový procesor Intel Celeron J4125 se základní taktovací frekvencí 2,0 a krátkodobým maximem až na 2,7 GHz. Nový čip zkracuje dobu odezvy databáze a zvyšuje efektivitu zpracování PHP. Například při indexování databáze zaznamenal DS1520+ ve srovnání se svým předchůdcem o 13,8 % vyšší výkon.

Místo pro až 240 TB dat

Na přední straně najdeme na pravé hraně šest LED kontrolek s nastavitelným jasem – první indikuje stav zařízení, dalších pět pak stav disků. K dispozici je také jeden port USB 3.0 a tlačítko pro zapnutí. Disky lze zabezpečit pomocí jednoduchého zámku.

Na zadní straně jsou kromě dvou ventilátorů a napájecího konektoru čtyři síťové porty RJ45 s maximální přenosovou rychlostí 1 Gb/s. Dále jsou připraveny dva porty eSATA, druhý USB port 3.0 a slot zabezpečení pro kabel Kensington.

Diskové pole pojme až pět disků s maximální kapacitou 16 TB čili jeho interní hrubá kapacita může dosahovat až 80 TB. V případě připojení dvou rozšiřovacích jednotek Synology DX517 se lze dostat až na teoretických 240 TB.

Technické parametry

Název: Synology DiskStation DS1520+

Procesor: Intel Celeron J4125, 64bitový, čtyřjádrový, 2,0 GHz (max. 2,7 GHz)

Operační paměť: 8 GB ve dvou modulech DDR4

Počet šachet pro pevné disky: 5

Maximální počet šachet s rozšiřující jednotkou: 15

Sloty pro SSD disky M.2: 2

Kompatibilní disky: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD

Maximální interní hrubá kapacita: 80 TB (16 TB × 5)

Maximální hrubá kapacita s rozšiřovacími jednotkami: 240 TB (80 TB + 16 TB × 10)

Možnost výměny disků za provozu: ano

Externí porty: 4× RJ-45 1Gb/s LAN, 2×USB 3.0, 2× eSATA

Systém souborů pro interní zařízení: Btrfs, EXT4

Systém souborů pro externí zařízení: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

Rozměry: (výška × šířka × hloubka): 166 × 230 × 223 milimetrů

Hmotnost: 2,26 kg

Zdroj: 120 W

Spotřeba energie: 36,67 W za chodu/ 15,51 W (při hibernace pevných disků)

Certifikace: EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI

Nové diskové pole Synology DiskStation DS1520+ již najdete v nabídce CZC, kde ho můžete objednat za cenu 20 289 Kč vč. DPH.