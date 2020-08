Nový Linux 5.8 je jedním z nejlepších, tvrdí jeho duchovní otec Linus Torvalds

Linux 5.8 je hotový a to dokonce o týden dříve, než byl původní plán, napsal Linus Torvalds do e-mailového fóra. Většina technologického světa by asi jen zívla, kdyby se ovšem tentýž Torvalds už v červnu nepochlubil, že to bude jedna z největších aktualizací v historii Linuxu.

Co to znamená pro ordinérní smrtelníky? V nejbližší době prakticky nic, většina běžných linuxových systémů je totiž v nasazování takto kritických součástí operačního systémů přece jen opatrnější, a tak nabídne nové jádro až v novějších verzích.

V každém případě, Linux 5.8 přináší podporu nových procesorů, grafických karet a dalšího hardwaru, anebo vylepšenou práci se souborovým systémem exFAT. S ním pracovaly už dřívější verze, 5.8 se ale dočkala lepší optimalizace od Samsungu.

ExFAT se často používá jako souborový systém na externích USB médiích s vyšší kapacitou a rozumí mu jak Windows, tak nativně právě i Linux. Nyní to bude ještě lepší.

Co se procesorů týče, pozorovatelé zmiňují třeba lepší ovladače pro architekturu AMD Zen/Zen2 (Ryzen), vylepšenou podporu Thunderboltu, USB-C, podporu nadcházejícího procesoru IBM POWER10, podporu armových čipsetů a jejich GPU, lepší obranu před útoky Spectre a tak dále a tak podobně.

Slovu čísel, zdrojové kódy linuxového jádra ve verzi 5.8 se nafoukly o 800 tisíc řádků kódu.

Dnes je linuxové jádro pravděpodobně nejrozšířenějším kusem softwaru na této planetě. Najdete jej jak v superpočítačích a serverech, tak v mnoha krabičkách internetu věcí, síťových prvcích, chytrých pračkách, mobilních telefonech s Androidem a v chytrých hodinkách.