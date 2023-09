Nový firmware pro tiskárny Prusa MK4 a Mini kompenzuje vibrace a umožní kvalitní tisk i při vyšších rychlostech

Prusa Research vydal nové firmwary pro 3D tiskárny MK3.9/MK4 a v testovací alfa verzi také pro Mini. Nejdiskutovanější novinkou je podpora input shapingu, která by měla zkvalitnit tisk i při vyšších rychlostech.

Při nich se totiž objevují vibrace, které se do výrobku propisují typicky v podobě tzv. ghostingu – náhlá a rychlá změna polohy trysky třeba na hraně modelu se jako vlny na rybníku opakuje i několik milisekund poté, co už tryska pokračuje lineárně dál.



Ghosting způsobený vibracemi při rychlé změně směru tisku

Kompenzace vibrací

Co s tím? Mnozí výrobci se pokoušejí vibrace měřit a posléze kompenzovat mikropohyby. Obecně se tomu říká právě input shaping a nehledě na to, jestli jde o 3D tiskárnu, nebo nějaký jiný vibrující stroj. Vlastně je to tak trochu mechanická analogie aktivního potlačení šumu ze sluchátek.



Kompenzace vibrací na Bambu Lab A1

Problém ale spočívá v tom, že se už jedná o složitější výpočty, a tak se s podobnou kompenzací zpravidla nesetkáváme na levnějších mašinách s jednoduššími řídícími počítači.

S input shapingem si ve světě open-source už nějaký pátek hraje třeba komunitní operační systém Klipper, u kterého se počítá s tím, že poběží na dostatečně výkonném linuxovém armovém počítači kategorie Raspberry Pi.

Úvodním měřením a následnou kompenzací vibrací se také chlubí nová asijská mašina Bambu Lab A1, která je zároveň přímým konkurentem modelu Prusa Mini.

Nakonec jej podporuje i nejrozšířenější komunitní firmware Marlin.

Jen u novějších tiskáren od Průši

Prusa Research se začal kompenzací vibrací naplno věnovat až poté, co u nových modelů opustil slaboučké 8bitové mikrokontrolery a přešel na výkonnější 32bitový Arm. Z toho důvodu se podobné techniky asi stěží dočkají majitelé tiskáren řady MK3.

Rychlý tisk lodičky Benchy při zachování tiskové kvality na Prusa Mini s novým testovacím firmwarem:

Input shaping se tak dostává až na MK4, v alfa verzi na Mini a nejdéle si paradoxně počkají majitelé největší a nejdražší mašiny XL. Veřejné testování je už ale prý za dveřmi.