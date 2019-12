Nový Edge se blíží, vychází v lednu. Microsoft již řeší, jak se integruje do systému

Nová verze prohlížeče Edge vychází v plné verzi v lednu příštího roku, prozatím ale není jasné, kdy bude předinstalovaná přímo v systému. Víme ale to, jak se bude chovat po jejím nainstalování na současné verze Windows 10.

Podle posledních informací z Microsoftu by se měl nový Edge dočkat integrace v první polovině roku 2020, což by odpovídalo vydání příští velké jarní aktualizace. Prohlížeč jako takový ale údajně vychází v plné verzi již 15. ledna, což je o několik měsíců dříve. V Redmondu se ale na tuto událost již připravují a v posledních aktualizacích Windows přidali několik změn, které integrují nový prohlížeč do systému.

Ty se týkají všech uživatelů, kteří mají Windows 10 v nejnovější verzi s označením 1909 (tedy November 2019 Update), ale i 1903 (May 2019 Update), 1809 (October 2018 Update) a starší. Po nainstalování nové verze nedojde k odstranění té staré, budou ale nahrazeny veškeré odkazy a zástupci. Pokud tedy máte odkaz na ploše či v nabídce Start, který vede do prohlížeče Edge, automaticky vás přesměruje do nového prohlížeče. Stejně tak by měl fungovat i jakýkoliv jiný pokus o spuštění. Odkazy na starou verzi by měly zmizet i z nastavení a dalších míst v rámci systému – bude se tak tvářit, že vůbec neexistuje.

Jedná se tak o příjemnou změnu oproti tomu, kdy přišel původní Edge do Windows 10 jakožto náhrada Internet Exploreru, který je ale v systému stále dostupný, hlavně kvůli podnikům, které skrze něj často spouští své aplikace. Nový Edge by měl ale přebrat téměř všechny funkce, včetně speciálního IE módu právě kvůli zpětné kompatibilitě. Třeba se tak v budoucnu dočkáme odstranění i tohoto prehistorického prohlížeče.

Jak vypadá nový Edge? Podívejte se:

Zdroj: Petri