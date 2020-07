Nový Edge naplno těží z Chromia. Pryč jsou doby, kdy zaostával za konkurencí

V polovině ledna nastal zlomový den, kdy Microsoft oficiálně vydal novou verzi svého prohlížeče Edge. Revoluce přitom nenastala ani tak v tom, že se znovu pokusil dobýt svět internetu, ale kvůli tomu, že použil Chromium. Tedy základ, na kterým běží Chrome, Opera a další. A změna nese své ovoce – Edge má pravidelné aktualizace a Microsoft přispívá i do samotného Chromia.

Všichni si zajisté pamatujeme dobu Internet Exploreru – prohlížeče, který ovládl internet a dominoval světu Windows. Bohužel se ale (oprávněně) stal symbolem zaostalosti a pomalých reakcí. Vázaný byl totiž přímo na Windows, jejichž vývoj nestačil na zrychlující tempo u prohlížečů. O to větší rozdíl byl, když přišel právě Chrome, jehož aktualizace nyní přicházejí po pár týdnech.

Microsoft to pak zkusil ještě jednou s příchodem Windows 10, kde jsme se dočkali první verze Edge a všichni víme, jak dopadla – v propadlišti dějin. V Redmondu se totiž příliš nepoučili a byť původní plány byly jiné, nakonec byl celý prohlížeč, včetně jeho uživatelského rozhraní, vázaný na vydávání systému a byť Desítky vychází co půl roku, tempo vývoje nestačilo a Edge nikdy konkurenci nedohnal ani ve správném zobrazování stránek, natož ve funkcích.

Novinky napříč prohlížeči

V lednu 2020 jsme se tak konečně dočkali dalšího, prozatím posledního, pokusu. Microsoft přešel na Chromium, což je open source základ, na kterém stojí nejen Chrome. Již dříve na něj přešla i Opera a vyrojila se spousta dalších, jako je třeba Vivaldi. A byť někteří, hlavně Mozilla, varovali před monopolizací internetu, sázka na jednotnost se rozhodně vyplatila. Na získání většího podílu na trhu si budeme muset ještě počkat, stačí se ale podívat na nejnovější články – pamatujete si snad, že bychom informovali o novinkách v prohlížeči od Microsoftu tak často, jako je tomu právě u nového Edge?

A důvod je jasný. Chromium se vyvíjí až zběsilým tempem a co několik týdnů vychází nová verze, což kopíruje vývojový cyklus většiny navázaných prohlížečů. V aktuální 84. verzi jsme se tak dočkali jedné poměrně zásadní věci – automatického blokování žádostí o povolení upozornění.



Některé weby hned po navštívení žádaly o možnost zasílat upozornění. Edge, Chrome, ale i další toto chování nově blokují.

Pravděpodobně jste se s tím setkali také, kdy stránka hned po navštívení žádá o povolení upozornění v rámci prohlížeče a to ne oknem na stránce, ale přímo žádostí v prohlížeči. Nyní je ale podobnému chování konec a o žádosti se dozvíte pouze nenápadnou ikonou v adresním řádku. Skrze ni, či skrze klikem vyvolanou žádost, si notifikace můžete i nadále povolit.

Microsoft přidává špetku svého

Edge se ale naštěstí (stejně, jako Opera, či Vivaldi), nespoléhá jen na to, co je v rámci Chromia a přidává i vlastní funkce. A to nejen synchronizaci skrze Microsoft účet (namísto Google v Chromu). Součástí prohlížeče je i funkce Kolekce, která se dočkala značného vylepšení. Funkce jako taková slouží k organizovanému ukládání odkazů a obrázků do kolekcí, které pak máte dostupné napříč svými zařízeními a je možné si je exportovat např. do Wordu.



V Kolekcích můžete nově přidávat poznámky k odkazům a u štítků volit různé barvy.

Nově je ale možné k jednotlivým odkazům přidat vlastní poznámku a u textových poznámek v bloku si můžete zvolit barevné pozadí. Jedná se sice o drobnosti, mohou ale zásadně pomoci při organizování kolekce.



I v celoobrazovkovém režimu lze nově přecházet mezi záložkami.

Zároveň Microsoft změnil chování prohlížeče v celoobrazovkovém režimu. V Chromu (a i dalších prohlížečích) najdete po najetí myší k hornímu rohu pouze tlačítko pro zavření, v Edgi se ale nově ukáže celá navigační lišta. Je tak možné přepínat mezi záložkama a ovládat prohlížeč aniž by bylo nutné opustit režim přes celou obrazovku.

Vývoj Chromia už není jen v rukou Googlu

Z využívání Chromia ale netěží jen uživatelé tohoto prohlížeče a Microsoft, protože si „usnadnil“ práci při vývoji. Díky open source povaze Chromia totiž do vývoje jádra zasahuje hromada inženýrů z různých společností a byť ti z Googlu patří mezi majoritu, rozhodně nejsou sami a Microsoft poslední dobou přispívá čím dál častěji.

A tím pádem vylepšuje i Chrome a další prohlížeče pro všechny uživatele a hlavně ty používající Windows 10, na které se Microsoft zaměřuje. Nedávno tak třeba o něco zlepšil třeba výdrž baterie či opravil chybu při přetahování souborů.

Ve finále tak z přechodu těží všichni. Konečně jsme se také dostali do situace, kdy předinstalovaný prohlížeč (od nejnovější verze Windows 10) bude vždy aktuální a to nejen, co se týče funkcí, ale i bezpečnostních aktualizací. Ty v rámci prohlížečů postavených na Chromiu probíhají na pozadí a téměř okamžitě.

Stále zde ale zůstává otázka, zda je správné, aby takto dominantní prohlížeč (vykreslovací jádro) byl podpořen ještě více. Jediným dalším konkurentem je vlastně jen Mozilla se svým Firefoxem, který využívá vlastní jádro Gecko. Safari od Applu totiž využívá WebKit, ze kterého vznikl oddělením právě Blink pro Chrome a Chromium. Na druhou stranu už ale nelze říci, že Chromium vyvíjí „jen“ Google. A ve finále mohou jásat i vývojáři a správci webů, kterým odpadá další prohlížeč, pro který museli optimalizovat své stránky.

Budoucnost tak, alespoň z těchto úhlů pohledu, vypadá pozitivně. Otázkou tak zůstává, zda by se neměl připojit i Firefox.