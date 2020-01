Nový Edge je opravdu Chrome! Prohnali jsme prohlížeče benchmarky i vlastním unikátním testem

Microsoft minulý týden po dlouhých měsících vývoje a testování konečně představil nový Edge, který je stejně jako třeba Opera postavený na open-source projektu Chromium. Stručně řečeno, inženýři z Redmondu vzali svobodné zdrojové kódy prohlížeče Chrome, naroubovali na něj vlastní synchronizaci, upravili grafické rozhraní k obrazu svému a ejhle, nový Edge je na světě.

Díky tomuto mentálnímu veletoči, který měli v Microsoftu udělat už před lety, když se rozhodli, že zabijí Internet Explorer, už není nový Edge otloukánek, který i s moderním jádrem kouká ostatním na záda, ale přinejmenším výkonnostně srovnatelný prohlížeč se všemi ostatními.

Tolik tedy teorie, ale jaká je praxe? Abychom si to ověřili, po čase jsme opět nainstalovali všechny hlavní webové prohlížeče pro Windows 10 a prohnali je benchmarkem – jak veřejně dostupným, tak naším vlastním, který měří spotřebu procesorového času a potažmo tedy i energetickou náročnost.

Basemark Web 3.0

První problém nastal už při výběru vhodného benchmarku. Byť jich je na webu k dispozici hned několik, ty nejmodernější, které prohlížeč testují na ty nejnáročnější javascriptové úlohy, poměrně často nefungují ve starém Edgi. Jenže kdybychom jej ze srovnání vyřadili, ztratilo by to celé smysl. Chceme přece vědět, jak si ten nový stojí nejen ve srovnání s ostatními, ale i se svým stejnojmenným předchůdcem.



Zátěžový test Basemark Web 3.0 a vykreslování grafiky pomocí WebGL a SVG při vykreslování vektorové mapy – tu ostatně používá i Google Maps

Po několika hodinách experimentování nakonec padla volba na test Basemark Web 3.0, který spolehlivě fungoval jak v Chromu a jeho derivátech, tak ve Firefoxu a starém Edgi. Basemark přitom nic nešidí a ve dvacítce úloh postupně zatěžuje prohlížeč jak náročnými javascriptovými výpočty, tak vykreslováním grafiky pomocí technologie WebGL a SVG.

Edge i Opera jsou opravdu Chrome

Jak to dopadlo? Podívejte se sami na tabulku níže, kde platí, že čím vyšší skóre, tím lépe. Starý Edge dopadl jednoznačně nejhůře ze všech. Výrazně lépe se dařilo Firefoxu a první tři místa patří jak Chromu, tak Opeře a novému Edgi. Jejich vzájemné rozdíly jsou na úrovni statistické chyby a benchmark je tedy jednoznačným dokladem toho, že je jejich vnitřní motor prakticky identický.



Rozdíly mezi Operou, Chromem a novým MS Edge jsou na úrovni statistické chyby. Podle tohoto benchmarku to jsou opravdu identické prohlížeče.

I když si tedy každý z nich upravuje jádro Chromium podle svého, poměrně komplexní Basemark neodhalil žádný rozdíl. Drobné odchylky odpovídají opravdu jen šumu.

HTML5test

Tak, výkonnostní benchmark bychom měli a nyní projedeme všechny prohlížeče ještě testem podpory webových technologií HTML5test. I zde platí, že čím vyšší skóre, tím lépe. Čím vyšší hodnota, tím vyšší šance, že při brouzdání na webu nenarazíte na problém.



HTML5test vyzkouší, jestli prohlížeč podporuje všechny moderní technologie

Maximální skóre činí 555, ale je nutno podotknout, že pro návštěvy na běžných webech (zpravodajství atp.) si vystačíte i s poloviční hodnotou, neboť drtivá většina webových stránek používá jen základní set technologií.

Opět totožný Chrome, Opera a nový Edge

Jak to dopadlo tentokrát? Ze všech nejhorší je opět starý Edge, i když 492 bodů z 555 není žádná katastrofa. Většina stránek by měla fungovat – pokud tedy Edge neomezují cíleně, protože třeba formálně vyžadují jádro webkitového typu (Chrome, Safari aj.), což se bohužel i nadále občas stává a je to vždy, opakuji vždy, ergonomická chyba vývojáře webu.



Opera, Chrome i nový Edge dosahují stejného skóre 535 bodů

Druhý nejhorší je Firefox a všichni ostatní, tedy Chrome, Opera a nový Edge mají shodné skóre 535 bodů z 555. I zde se tedy v plné nahotě ukazuje, že se jedná o prohlížeče se shodnými motory a podobné srovnávací testy začínají pomalu postrádat svůj smysl.

Kdo je největší žrout procesoru

Do třetice se pojďme konečně podívat na výsledky našeho redakčního benchmarku, který jsme si sami naprogramovali. Ten tentokrát neměří výkon nebo výčet podporovaných technologií z rodiny HTML5, ale měří, jak prohlížeč při načítání stránek zatěžuje procesor.



Zátěž procesoru v procentech, kterou najdete ve Správci úloh, je vlastně spotřebovaný procesorový čas daným programem za určitý časový úsek.

Jen připomeneme, že v každém multitaskingovému operačním systému, ve kterém běží v jeden okamžik celý zástup aplikací, se procesor vždy věnuje po určitý kratičký okamžik jednomu programu (nebo několika programům v případě vícejádrového CPU), načež jej operační systém přepne zase na další program.

Díky tomu, že toto přepínání celkového procesorového času na desítky a stovky běžících procesů probíhá velmi rychle, uživatel si ničeho nevšimne a má pocit, že všechny operace počínaje blikáním kurzoru a konče přehráváním muziky z YouTube probíhají v jeden okamžik, což zejména u jednojádrových počítačů rozhodně není pravda.

Dvě minutý brouzdání na webu

Čím náročnější úlohu program zpracovává, tím více se mu bude muset procesor věnovat a tím více procesorového času tedy program spotřebuje. Aplikace, která zatěžuje procesor, spotřebovává také baterii v notebooku a zpomaluje i vše ostatní, protože další programy musejí čekat v o to delší frontě na svůj příděl CPU času.



Nahraná sekvence pohybů kurzoru myši a stisků kláves v programu Macro Recorder

Pojďme se podívat, jak jsou na tom námi testované webové prohlížeče. Nejprve jsme v programu Macro Recorder nahráli postupnou řadu akcí s myší a klávesnicí:

Spusť konkrétní prohlížeč Otevři Živě.cz a projdi naši titulní stránku až úplně dolů Otevři další panel, načti Mobilmania.cz a přečti článek dne Otevři další panel, načti Novinky.cz a projdi web až dolů Otevři další panel, načti Mapy.cz, vyhledej „brno,“ přepni se do leteckého pohledu a několikrát mapový pohled posuň severovýchodním směrem Otevři další panel, načti YouTube.cz, vyhledej „tyden zive“ a spusť první video Otevři další panel, načti Google.cz, vyhledej „jablko“ a projdi vysledky



Náš měřící program, který v tomto případě každých pět sekund sečetl spotřebovaný procesorový čas všech procesů s názvem „msedge“ – moderní prohlížeče spouštějí až desítky izolovaných procesů pro každý otevřený panel, doplněk atp.

Celá časová sekvence se skládá ze 154 akcí, které dohromady zaberou 2 minuty a 27 sekund. Po každém spuštění je sekvence naprosto identická, takže stačí všechny prohlížeče uvést do výchozího stavu – promazat jejich historii, ať nemají nic ve vyrovnávací paměti –, no a pak spustit nejprve náš program, který bude každých 5 sekund ukládat spotřebovaný procesorový čas prohlížeče, a konečně makro s nahraným scénářem.

Nejméně nenažraný byl během testu Firefox

Jak vidno z grafu níže, v našem testu nejméně zatěžoval procesor Firefox a po něm starý Edge. Nejhůře na tom byly naopak prohlížeče postavené na Chromiu. Ale pozor, pohled na zatěžování CPU se liší a není vůbec jasné, který přístup je lepší.



Dvouapůlminutový záznam spotřeby CPU času prohlížeči, které vykonávaly sled přesně naprogramovaných identických úkolů. Čím méně času a plošší růst, tím menší zátěž procesoru.

Google si je vyšší spotřeby CPU vědom, v minulosti ji však obhajoval tak, že když prohlížeč více zatíží procesor, zároveň také daný problém spočítá rychleji. Naopak program, který procesor zatíží méně, bude možná potřebovat o to více času, než vše dokončí.

Odpověď na otázku, která cesta je lepší, není vůbec jednoduchá, zatím však úsporné režimy laptopů, kterým došla šťáva v baterii, fungují tak, že drasticky omezí frekvenci CPU a případně i vypnou některá jádra.

Podívejte se na celý test spotřeby CPU času na videu:

Spotřeba laptopu s několika málo procenty baterie tedy dramaticky poklesne, jenže stejně tak se prodlouží doba dokončení jakékoliv operace. Není to jednoduché…

V každém případě, jelikož byly jednotlivé kroky našeho testu striktně rozfázované a my mohli zároveň vizuálně kontrolovat, jestli je vše v pořádku a náš automat nepřechází na další úlohu ve chvíli, kdy předchozí stránka ještě není načtená (vždy byla), můžeme v tomto případě opravdu konstatovat, že to byl Firefox, který nejméně zatížil procesor, a přitom všechny úkoly stihl zpracovat a vykreslit.

Benchmarky nerozhodují. Rozhoduje váš pocit

Každý test je nicméně nakonec stejně jen zjednodušeným modelem reality a skutečně rozlišit prohlížeče a dát jim nějaké objektivní skóre, je zhola nemožné. Nakonec tedy vše stojí na vaší subjektivní zkušenosti, na charakteru jen a pouze vaší práce s prohlížečem (počet paralelně otevřených panelů, nainstalované doplňky, složitost webů, které zpravidla navštěvujete apod.).

Co je však nesporně objektivní pravda, Edge srovnal krok a jeho výkonnostní porovnávání s Chromem a Operou již nadále nemá smysl. Napříště tedy budeme měřit Chromium jako takové s Firefoxem. Tedy přinejmenším do doby, něž na toto jádro přejde i on. Byť by to byla škoda a zatím to naštěstí není v plánu. Pestrost je totiž nadále velmi důležitá.