Nový dron DJI Mavic Air 2 vydrží létat až 34 minut a má 48Mpx kameru

DJI dnes představil svůj nový dron. Jmenuje se Mavic Air 2 a jedná se o podstatně vylepšenou verzi dva roky starého modelu. Patrně nejzásadnější novinkou je vyšší kapacita akumulátoru – zatímco původní Mavic Air se udržel ve vzduchu až 21 minut, druhá generace se chlubí až 34 minutami na jedno nabití. Zlepšení bylo dosaženo také pomocí nových elektronických regulátorů rychlosti.

Změny se odehrály také v softwaru – například nová verze funkce ActiveTrack 3.0 přichází s vylepšeným sledováním objektů. To si dokáže poradit se situací, kdy je pohybující se objekt v záběru zakryt například stromem. Vylepšení se dočkaly také funkce Point of Interest 3.0 (nastavení automatické trasy letu kolem slavných památek a míst) a Spotlight 2.0.

Vylepšený software i kamera

Nový je také software Advanced Pilot Assistance System 3.0, jež by měl lépe rozpoznávat překážky a automaticky se jim vyhýbat. To pomůže nejen zabránit nehodám, ale v kombinaci se systémem geofencingu by měl dron automaticky vědět, jak se vyhnout citlivým místům, jako jsou letiště a vojenské základny.

Další významná aktualizace se odehrála v oblasti pořizování snímků a natáčení. Nový Mavic Air 2 dokáže pořizovat video v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu s datovým tokem 120 Mb/s. K dispozici je také až osminásobně zpomalené video v rozlišení 1080p nebo režim HDR.

K těmto účelům je dron vybaven kamerou s půlplalcovým snímačem s rozlišením 48 Mpx a technologií Quad Bayer, jež skládá čtyři body senzoru do jednoho obrazového bodu. Stabilizaci obrazu zajišťuje tříosý gimbal. Z novinek jmenujme například nastavení slabého osvětlení nebo funkce pro rozpoznávání scény.

Těžší, ale lepší

Podle výrobce není Mavic Air 2 vylepšenou verzí předchozího modelu. Dron byl doslova od základu přepracován se zvláštním zaměřením na uživatelský zážitek. Každopádně stroj ztěžkl z původních 470 na stávajících 570 gramů.

DJI Mavic Air 2 je aktuálně k dispozici v Číně. Globální dodávky v tuto chvíli značně komplikuje krize spojená s pandemií onemocnění COVID-19. Nyní jsou v některých zemích otevřené předobjednávky s tím, že zahájení dodávek je plánováno na polovinu května.

Cena základní verze, obsahující dron, ovladač a baterii, začíná na 799 amerických dolarech, což je v přepočtu přibližně 24 300 Kč vč. DPH. K dispozici je také varianta s vyšší výbavou, která navíc obsahuje nabíjecí hub, tři baterie a kufřík – tu si výrobce cení na 988 dolarů, tedy asi 30 tisíc korun.