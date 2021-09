Nový Disk Google pro počítače míří i k českým uživatelům. Nahrazuje starší aplikace, přidá pár specialit

Google začal nasazovat novou desktopovou aplikaci Disk pro počítače i na českých účtech. Poprvé jsme o novince informovali v červenci. Disk Google nahrazuje dosavadní aplikace Zálohování a synchronizace a Streamování z Disku, přičemž je funkčně prolíná.

Uživatelé úložiště od Googlu by si tak měli polepšit, nová aplikace totiž přinese speciality, které byly dříve k dispozici hlavně pro podnikové uživatele.

Streamování souborů a složek

Třeba právě streamování souborů, které známe už z konkurenčního OneDrive od Microsoftu. V takovém případě se soubor plně stáhne do PC až v okamžiku, kdy jej chcete poprvé otevřít, a nezabírá tak na disku zbytečně místo. Do té doby jej zastoupí pouze zástupce.

Aplikace ale umožňuje zvolit kritické soubory a složky, které mají být k dispozici v aktuální verzi i když nebudete připojení k internetu.



Nový Google Drive pro počítače umí vedle zrcadlení (1:1 synchronizace) také streamování, kdy se soubory kompletně stáhnout až v okamžiku potřeby

Aplikace Zálohování a synchronizace (Backup and Sync from Google) pro běžné smrtelníky nepatřila zrovna k nejstabilnějším. Přinejmenším na Windows občas přestávala reagovat a vyžadovala ruční restart. Tyto problémy, které plnily fóra podpory, by mohla novinka snad definitivně vyřešit.

Aktualizace desktopového programu dorazí automaticky. Stačí mít na PC nainstalovaný některý ze starých synchronizačních klientů od Googlu. Viz galerie v záhlaví.

Druhou možností je ruční stažení programu z webu Googlu. Po přechodu instalátor nabídne smazání starého klientu.

Srovnání funkcí starých klientů a toho nového