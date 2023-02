Nový Computer: Změřili jsme přes 2200 hodnot, abychom zjistili, který 750W PC zdroj je nejlepší

Nové generace grafických karet jsou pěknými žrouty elektrické energie. Výrobci obecně doporučují zdroje s výkonem alespoň 650 W, my ale myslíme, že určitá rezerva není na škodu. Proto jsme si do testlabu pozvali celkem 15 zdrojů s výkonem 750 W a u každého naměřili přes 150 hodnot pro různé zátěže. To proto, abychom vám zodpovědně poradili, který zdroj je nejlepší. Není bez zajímavosti, že dva zdroje od jednoho výrobce si vedly zcela odlišně, a jeden zdroj bychom vůbec nedoporučili ke koupi.

Soundbar k televizoru je typickým produktem, který nepotřebujete, dokud jej nevyzkoušíte. Když si pak zkusíte původní zvuk z televize, řeknete si, jak vám to mohlo stačit. Máme pro vás dobrou zprávu: otestovali jsme 6 soundbarů v ceně okolo pěti tisíc a musíme říct, že se jejich kvalita za poslední rok a půl výrazně zlepšila.

I nejlevnější soundbar v testu za tři tisíce zásadně zlepšil zvuk televize. Tohle je zkrátka investice, které nebudete litovat. Současně jsme zjistili, že některé soundbary se hodí spíše jen pro televizi a filmy, jiné obstojí i pro poslech hudby. Na základě našeho testu a podle svých preferencí se pak můžete rozhodnout pro ten pravý model.

V hlavním tématu jsme se věnovali pravidlům pro létání s drony. Blíží se čas výletů a dovolených a možná uvažujete o koupi vlastního dronu. Situace je poměrně nepřehledná, s naším návodem ale získáte přehled, jaké povinnosti musíte splnit a jaká pravidla dodržovat.

Po letech drahoty konečně výrazně zlevňují grafiky i procesory. Radíme, které konkrétní modely se vyplatí koupit. A pokud u počítače trávíte většinu pracovního času, určitě si nenechejte ujít přehled ergonomických doplňků k počítači.

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Bezpečnostní servis

Lháři v síti

Střípky z Linuxu

Tweetomanie

Čísla čísla

Připraveno ke startu

Černobíle: Windows v režimu S versus Chrome OS

Inspirace

Otevřený kodek AV1

Virtuální reklamy ve sportovních přenosech

Ceny komponent padají. Na čem ušetříte nejvíc

Statistika: platy v IT

Právo na opravu

The Last of Us: ohrozí lidstvo houby jako v seriálu?

Microsoft a Alphabet zapojí do vyhledávání umělou inteligenci

Osobnost: zakladatel Googlu Larry Page

Fotofascinace: zajímavé měsíce sluneční soustavy

Programování elektroniky: meteostanice s kondenzátorem

Časová osa: filmy a seriály natočené podle počítačových her

Novinky z elektrosvěta

TÉMA

Pravidla pro létání s drony

Rozhovor se zakladatelem společnosti JamCopters Janem Dojčánem

DVA VELKÉ TESTY

Počítačové zdroje s výkonem 750 W

Cenově dostupné soundbary

TEST SOFTWARU

Aplikace pro návrhy interiéru

RECENZE

18" herní notebook Asus ROG Strix Scar 18

6,6" telefon Vivo Y35

13,3" konvertibilní chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5 CB

6,4" telefon OnePlus Nord 2T 5G

Grafická karta Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX, 24 GB

42“ OLED herní monitor Asus ROG Swift PG42UQ

Robotický vysavač s mopem iRobot Roomba Combo j7+

Základní deska Asus Tuf Gaming Z790-Plus WiFi

Herní myš AOC Agon AGM600

Grafická karta Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition, 20 GB

M.2 NVMe SSD Goodram IRDM Pro 1 TB

Top 5: nejlepší filmové gadgety, které bychom sami chtěli

Nejlepší mobilní aplikace

CENOVÝ PŘEHLED

Ergonomické doplňky k počítači

FOTOŠKOLA

Proč a jak zkalibrovat monitor

TIPY & TRIKY

Plná verze: IObit Advanced SystemCare Ultimate 16

Plná verze: SoftOrbits Sketch Drawer 9.0

Plná verze: ASCOMP Photo Anonymizer

Plná verze: Ashampoo WinOptimizer 2023

Aplikace, které pomohou s plněním předsevzetí

Jak na pokročilé ovládání datové schránky

Jak upgradovat Windows 11 Home na Windows 11 Pro

Jak omezit rychlost připojení při využití hotspotu

Kde hledat informace o vládě a úřadech

Počítačová sestava měsíce: tichá pracovní stanice

Nákupní zóna: nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům

HERNÍ DOUPĚ

Téma: jak si co nejlépe užít závodní hry

Herní příslušenství: direct drive základna Moza R9 a volant Moza GS

DeadSpace

Mobilní hry