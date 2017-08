Nový Computer právě na stáncích: otestovali jsme 8 notebooků pro studenty

Chystáte se do školních lavic a vybíráte nový notebook? Zaběhněte ve čtvrtek 31. srpna do stánků, kde najdete nové číslo Computeru. Předplatitelé mají ušetřenu cestu, časopis našli ve své schránce již před dvěma dny. Čtenáři papírové i elektronické verze získají plné verze programů v celkové hodnotě 3 900 Kč a přístup do C-zóny s bonusovým redakčním materiálem. Každý čtenář získává tři plné verze programů:

Trendy: Kryptoměny a jejich těžba

Bitcoin, litecoin nebo v poslední době čím dál skloňovanější ethereum. Kryptoměny, jejichž hodnotu nehlídá žádná banka, jsou v hledáčku investorů, burzovních spekulantů, ale i novodobých „zlatokopů“, kteří investují velké peníze do zařízení na jejich těžbu.

Rozhovor: Bitcoin nad zlato

Virtuální měny hýbou světem. Například bitcoin může podle některých expertů sloužit podobně jako investiční zlato. Stane se z něj běžně používaná decentralizovaná měna, nebo je odsouzen k zániku?

Technologie: Rychlejší internet přes telefonní linku: VDSL3

V případě připojení k internetu platí, že „kabel je kabel a nelze ho nahradit“. Myšleno tedy z hlediska spolehlivosti a rychlosti. Jasným vítězem je optická přípojka, do hry se ale vrací i VDSL a „staré“ telefonní dráty.

Technologie: Pokrytí odlehlých oblastí internetem

Na Zemi je kromě hustě obydlených oblastí také dost těch, kam lidská noha šlápne jen vzácně. Zavést do nich obvyklou internetovou přípojku je pak nejen čirou utopií, ale i ekonomickou sebevraždou. Přesto se najde dost projektů, které tento cíl mají.

Technologie: Bluetooth kodeky pro přenos hudby

Aktuálně to skutečně vypadá, že bezdrátový přenos hudby bude tou pravou budoucností. Jenže zatím to není tak úplně jednoduché.

Technologie: Aktuální mobilní procesory

V nabídce klasických x86 procesorů se většinou orientují všichni fandové počítačů. U mobilních procesorů to ale tak obvyklé není. Proto jsme nachystali průřez tím, co aktuálně můžete v mobilech potkat.

Infografika: K čemu používáme internet?

Zatímco před několika lety se Češi připojovali k internetu často pouze za účelem zkontrolování e-mailové schránky, dnes již běžně počítač s připojením nahrazuje v domácnostech televizor. Občas si nějaký film nebo seriál pustí díky internetu už skoro polovina národa.

Reportáž: IoT v praxi: Chytrá vinice

Internet věcí už dávno není jen prázdná fráze. Čím dál častěji se můžete s chytrou elektronikou napojenou na internet setkat také v praxi. Ve vinohradu na jihu Moravy by ji ale čekal málokdo.

Časová osa: Největší hackerské kousky

Počítačové pirátství a pokusy o podvody v kybernetickém světě se datují prakticky do počátku samotného programování. A také, jak to bývá v mnoha dalších oblastech – za vším hledejte ženu. Projděte si nejznámější hackerské kousky v přehledné časové ose.

Důkladně jsme pro vás otestovali a zrecenzovali přes 30 produktů a připravili jako vždy dva velké testy: školní rok začíná, a tak jsme vybrali hned 8 notebooků, které se podle nás skvěle hodí do školní lavice. Čtyři menší 13,3" a 14" a čtyři 15,6". V druhém testu jsme vyzkoušeli pět levných soundbarů. Zjistili jsme, že všechny výrazně vylepší zvuk i u dražších televizorů a rozhodně tak mají smysl.

