Nový Bing s umělou inteligencí přímo na hlavním panelu Windows. Microsoft schovával eso v rukávu

Chatbot v Bingu je nejen pro Microsoft velká věc. Stojíme na prahu nové éry a Redmondští si tuhle příležitost nechtějí nechat ujít podobně jako trh se smartphony a tablety. Předtím promeškali nástup webu 2.0. Dosud jsme viděli urputnou snahu prosadit Bing v Edgi. Tam to ale neskončí.

Bing se brzy objeví také na hlavním panelu ve Windows 11, byť tahle funkce bude pochopitelně podmíněná tím, že už k chatbotu máte přístup. (Někteří si jej vyzkouší hned, viz níže.) Připomene tak Cortanu, která byla přítomná zase ve Windows 10. Tuhle značku ale Microsoft oživit nehodlá, nebo to aspoň nenaznačuje.

Funkci přinese aktualizace, kterou známe pod interním označením Moment 2. Sotva jsme napsali přehled novinek na základě seznamu změn již téměř hotové aktualizace, tak se Microsoft pochlubil tím, že Moment 2 nabídne ještě jednu novinku. Zrovna ona na sebe strhne největší pozornost, dosud o ní přitom nemluvil a ani ji netestoval v programu Insider.

Chatbot na hlavním panelu. Nebo v prohlížeči?

V něm jsme zatím viděli, že místo vyhledávacího tlačítka budou mít Jedenáctky vyhledávací pole, ne nepodobné tomu ve Windows 10. Zde se jen Cortana mění za Bing. Jak jsme již dříve psali, pokud vám pole nebude vyhovovat, vyměníte ho buď za menší vyhledávací tlačítko, nebo za ještě menší tlačítko s lupou, čímž se zhruba dostanete ke stavu původních Jedenáctek.



Chatbot se na hlavním panelu Windows 11 bude objevovat v nadcházejících týdnech až měsících (obrázek: Microsoft / Windows Experience Blog)

Z vyhledávací nabídky na hlavním panelu jste se dosud dostali na Bing, výsledky se otevíraly vždy v Edgi. Podle Microsoftu ji denně použije půl miliardy lidí. Nevíme ale jistě, jestli s vámi chatbot povede konverzaci přímo ve vyhledávací nabídce, nebo vás Microsoft opět nasměruje do svého prohlížeče.

Panos Panay popisuje, že technologii budeme mít přístupnou z hlavního panelu, ale i kdyby šlo jen o odkaz na web, tak by se to do této definice počítalo také. Obrázek konverzace šéf vývoje Windows nezveřejnil a ve videu shrnujícím zimní novinky ve Windows 11 vidíme konverzaci v prohlížeči.

Na video s novinkami ve Windows se můžete podívat přímo tady:

S Bingem-chatbotem si hrajeme také v redakci a nejdřív nám připadal zajímavý, Microsoft jej ale průběžně ladí. Aktuálně je značně omezený a neodpovídá tak kvalitně jako na začátku. Betaverzi chatbotu používá přes milion lidí ve 169 zemích. Přístupný je nadále na pozvání. Pokud přístup máte, můžete se na Bing na hlavním panelu těšit.

Funkce se poprvé objevuje ve Windows 11 build 22621.1344, které získáte instalací volitelné aktualizace KB5022913. Pokud dění kolem vývoje Windows sledujete, nepřekvapí vás, že ani tak nemáte zaručené, že si s Bingem na hlavním panelu popovídáte. Microsoft funkci zapíná postupně a třeba já ji k dispozici ještě nemám.

Uvedenou aktualizaci s chatbotem a dalšími novinkami Microsoft všem automaticky nainstaluje 14. března.

Zdroje: Windows Experience Blog | Windows support