Nový Atlas má aktuátory místo hydrauliky. Boston Dynamics se směje Tesle a předvádí svou vizi humanoidního robota

Pár dní zpátky jsem psal o tom, že Boston Dynamics posílá do důchodu legendárního robota jménem Atlas. Hned jsem také napsal, že to vnímám jako začátek něčeho nového a netušil jsem, že to nové přijde hned vzápětí…

Tři stěžejní sdělení:

Nový Atlas je bez hydrauliky, na které stavěl původní robot (tomu teď začínají říkat hydraulic Atlas, HD Atlas). Celá architektura je elektrická, pohyb zajišťují elektromotory a aktuátory. S touto platformou už firma míří na komerční trh. Není to poprvé, Boston Dynamics už prodává roboty Spot a Stretch. V premiérovém tweetu bostonští napsali: „Slibujeme, že to není člověk v převleku.“ Jistě, je to narážka na první tiskovou konferenci, kde Elon Musk mluvil o humanoidním robotovi a o tom, jak změní budoucnost ještě víc než elektrická auta. Jenže tehdy neměl funkční prototyp, a tak na pódium vtančila gymnastka v kombinéze. Ze strany Boston Dynamics je to vtípek pro insidery, ale zároveň tím říká, že Nový Atlas za sebou má více než 10 let robotického know-how a není to žádná rychlokvaška. Atlas byl úspěšný vývojový projekt, Nový Atlas má být úspěšná komerční platforma.

A hned se naskytla skvělá synergie. Firmu vlastní korejská automobilka Hyundai, která začne Atlasy nasazovat v továrnách, což má být skvělá škola pro přechod z laboratoře do praxe.

Proč je důležité, že tělo připomíná člověka

Tam kde se hydraulický Atlas snažil pracovat na pohybu, motorice, úchopu předmětů a dalších dynamických schopnostech, elektrický Atlas tohle všechno posouvá na vyšší level, ale navíc myslí na konektivitu a integraci do systémů tovární infrastruktury. Společně s hardwarem Boston Dynamics představuje softwarovou platformu Orbit pro správu robotického parku a datovou spolupráci s existujícími informačními systémy.



Všimněte si sbírky kamer a dalších senzorů v „obličeji“ robota.

Závěrem premiérového postu Boston Dynamics vysvětluje, proč je tak důležité, že má Nový Atlas humanoidní podobu. Předně aby bez problémů zapadnul do světa, který desítky a stovky budují lidé pro lidi. Přitom Atlasova konstrukce dalece překonává možnosti lidského pohybu a variabilita platformy umožňuje donekonečna rozšiřovat schopnosti, přidávat nové a nové nástroje, vytvářet nový software, aplikace a role.