Nový Asus Zenbook Duo: skvělý hardware trochu brzdí software [test]

Když Asus před dvěma lety uvedl první notebooky Zenbook Duo a Zenbook Duo Pro se ScreenPad+, tedy unikátním druhým podélným displejem nad klávesnicí, nemusel jsem pro kritiku chodit daleko.

Podélný displej v rovině s klávesnicí trpěl horší čitelností, jak jste se na něj dívali hodně zešikma, a dodělaná nadstavba operačního systému jej nedokázala plně využít. Navíc hlavní displej základního Zenbook Duo postrádal dotykovou vrstvu.

Asus Zenbook Duo Core i7-1165G7 ● Iris Xe ● 32 GB DDR4 ● 14" FullHD, IPS matný dotykový+pero (jas 317 nits, dE 1,98) + 12,6" 1920×540 IPS matný dotykový+pero (jas 419 nits, dE 5,84) ● 1 TB SSD ● 2× USB-C Thunderbolt, USB 3.0, audio, HDMI, čtečka microSD ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 74 Wh ● 32,4 × 22,2 × 1,8 cm ● 1,58 kg 49 990 Kč

UX482EA-HY037R

Na hardwaru těžko najdete slabé místo

Letos představil Asus novou generaci a po stránce hardwaru mne nenapadá, co by šlo udělat lépe. Pomocný displej se nově naklápí podobně jako jsme to viděli už dříve u herního Zephyrus Duo, navíc se ale nadzvedne i celá klávesnice.



Unikátní druhý displej ScreenPad+ se nadzvedne při otevření displeje



Přizvednutý displej umí jen jeden sklon, díky vyklopení dostane notebook dostatek nasávaného vzduchu pro chlazení

Už u první verze kryla pomocný displej matná fólie a mohli jste po něm kreslit perem, nyní stejnou výbavu dostává i hlavní displej. Oba displeje jsou tedy dotykové, matné a s podporou kreslení perem. Díky přizvednutí dolního displeje vypadá přechod mezi oběma displeji jen jako tenká linka, která neruší.