Nový Acer Swift 1: na pohled nepoznáte, že jde o levný notebook

Nejnižší zástupce řady Acer Swift, model Swift 1 není notebook pro náročné. Chce oslovit hlavně cenou, po plastové první generaci ale přichází celohliníkové provedení a notebook neschovává mnoho kompromisů.

Acer Swift 1 Intel Pentium N4200 1,10 GHz (až 2,50 GHz) ● 4 096 MB DDR3L-1600 (integrováno, žádný volný slot) ● 128GB SSD (Kingston RBU-SNS8180DS3/128GH, M.2) ● 13,3", 1 920 × 1 080 px, IPS, matný, úhel otevření 180° ● Intel HD Graphics 505 ● Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Intel Wireless-AC 7265), Bluetooth 4.0 ● 2× USB 3.0 (jeden neustále napájený), 1× USB 2.0, 1× USB-C (USB 3.0), 1× jack audio vstup/výstup, čtečka paměťových karet SD, HDMI ● 320 × 15 × 25 mm ● 1 348 + 157 g (notebook + adaptér) ● Li-ion (42 Wh) ● přední 1,0Mpx CMOS kamera (max. 720p video), 1× mikrofon, multidotykový touchpad typu clickpad, bíle podsvícená klávesnice, dotyková čtečka otisků prstů ● Windows 10 Home 64b 13 990 Kč

model NX.GNKEC.001

Popravdě výbava odpovídá spíše počítačům v cenové hladině kolem dvaceti tisíc. Hliník kryje všechny části notebooku. Na příjemně matném povrchu nezůstávají otisky a je odolný. Z kovu je i přední rám displeje s Full HD rozlišením. Díky IPS si u něj vychutnáte široké pozorovací úhly, matné provedení a můžete jej vyklopit až do roviny se stolem. Klávesnice se může pochlubit rovnou dvoustupňovým podsvícením, vedle ní najdete čtečku otisků prstů a ve výbavě nechybí rychlé SSD. Navzdory tenkým rozměrům jsou na notebooku hned 4 USB porty (1× USB 2.0, 3×USB 3.0), jeden z nich jako základní USB-C s podporou USB 3.0. Nechybí čtečka karet nebo HDMI výstup. Reproduktory na spodní straně hrají použitelně jen při položení notebooku na tvrdou podložku.



Kov kryje veškeré vnější plochy. Matné provedení je odolné a viditelné otisky prstů na něm nezůstávají

Na pohled opravdu nepoznáte, že by se u tohoto notebooku někde výrazněji šetřilo. Hlavním ústupkem kvůli ceně je použitý procesor, konkrétně Pentium N4200 doplněný o 4 GB paměti. V testech to opravdu není žádný rychlík a chtít od tohoto počítače zpracování videa nebo hraní náročnějších her by bylo jen trápení. Pokud budete ale počítač brát jako moderní psací stroj na základní kancelářskou činnost a surfování po webu, nižší výkon moc nepocítíte.



Displej můžete vyklopit do roviny se stolem. Navzdory tenkým rozměrům jsou na notebooku hned čtyři USB porty, jeden v provedení USB-C

Notebook plynule přehrává 4K video z YouTube a byť si asi občas počkáte, pocitu rychlosti více pomáhá rozumně rychlé SSD než z něj ubírá výkon procesoru. První dojem z notebooku ale nebyl moc přesvědčivý. Instalace aktualizací a přechod na Windows 10 Creators Edition trvaly několik hodin, a když jsem na něm spustil testy v PC Marku, i ty trvaly výrazněji déle a zobrazovaly nižší čísla, než jsem zvyklý z rychlých procesorů řady Core.



Klávesnice odpovídá dražším notebookům Acer nejen rozložením, ale i podsvícením. Čtečka otisků prstů potěší

Když jsem ale začal používat notebook jako standardní pracovní nástroj, pocit pomalosti se začal vytrácet. Samozřejmě zázraky se nedějí, ale nenašel jsem nic, co by mi zásadně bránilo v používání. Příjemný bonus představuje pasivní chlazení procesoru. Ani při vyšší zátěži vás neruší žádný hluk. V letním horku se sice procesor trochu zabrzdí oproti aktivně chlazenému provedení. Acer Aspire ES 13 s aktivně chlazeným stejným procesorem dokáže být v testech procesoru o 10 procent rychlejší.

Slabý procesor je ale současně úsporný procesor, filmy můžete přehrávat skoro 12 hodin a při běžné práci máte pohodlně k dispozici kolem osmi hodin výdrže.

Naměřili jsme PCMark 8 _ SSD

Home OpenCL 1950 Home 1521 Creative OpenCL 2337 Creative 1444 Work OpenCL 2792 Work 2045 Výdrž film bez Wi-Fi 11:35 pracovní zátěž 7:10

Samozřejmě vám ale notebook dává najevo, že je trochu levnější. USB-C tu nemá žádné možnosti navíc oproti běžnému USB. V případě testovaného kusu mi napájecí konektor nedržel zrovna pevně v notebooku a vysouval se při jen lehkém otočení. Do kategorie „důvod neznám, ale hlásit se to musí“ bych zařadil dva pády Windows 10 do modré obrazovky. U desítek jsem to opravdu na testovaných noteboocích a svých počítačích dlouho neviděl a tady to na v podstatě čistém systému během několikadenního používání párkrát spadlo pokaždé s jiným uvedeným zdrojem chyby.



Kamera má certifikaci pro podnikový Skype, tedy především dva mikrofony a rozumné rozlišení. Uvnitř notebooku vyměníte snad jen SSD, 4 GB paměti nelze rozšířit

Přesto musím říct, že Swift 1 je z mého pohledu ideální stroj, když hledáte něco levného na základní činnosti jako je surfování po webu, přehrávání filmů a práci v Microsoft Office. Současně se bojíte, že levné počítače budou šetřit na kvalitě displeje a klávesnice a vinou slabší odolnosti se jejich tělo se bude kroutit a časem praskne. Celokovové provedení Swiftu 1 opravdu odpovídá mnohem dražšímu notebooku, kvalitní displej a podsvícená klávesnice to jen podtrhují. Cenu tu tlačí dolů jen použitý procesor a 4 GB paměti. Testovaná nejvyšší konfigurace se prodává za 14 tisíc. Dva tisíce můžete ušetřit u verze s 64GB eMMC diskem.