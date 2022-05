Novinky v Mapách Google: „pohlcující zobrazení“, ekologičtější trasy a otevřené API

Plánování ekologičtějších tras a API

Když už vás nějaké místo v pohlcujícím zobrazení zaujme natolik, že se tam budete chtít podívat, Mapy Google vám pomohou dostat se tam „udržitelnějším způsobem“. Google nedávno v USA a Kanadě spustil funkci, jež při hledání cesty umožní zobrazit a vybrat nejúspornější trasu a ušetřit tak peníze za pohonné hmoty.

Plánování ekologičtějších tras

Od té doby lidé pomocí navigace ujeli 86 miliard kilometrů, přičemž podle odhadů díky úsporám paliva nevypustili do vzduchu více než půl milionu tun emisí oxidu uhličitého. To odpovídá vyřazení asi 100 000 aut. Google chce toto množství zdvojnásobit, proto plánování ekologičtějších tras rozšiřuje do dalších míst, například do Evropy.

Poslední novinka se týká funkce Live View, jež pomocí rozšířené reality zobrazuje šipky a navigační pokyny. To je obzvlášť užitečné při navigaci ve složitých vnitřních prostorách, jako jsou letiště, nákupní centra a nádraží. Díky technologii založené na umělé inteligenci dokážou Mapy během několika sekund nasměrovat uživatele tam, kam potřebují.

V rámci snahy rozšířit tuto technologii ji Google bezplatně zpřístupňuje vývojářům prostřednictvím nového aplikačního rozhraní ARCore Geospatial API. V různých aplikacích tak bude možné využít snadnou interakci s digitálním i fyzickým světem najednou. Pilotní testy nyní provádí společnost Lime v Londýně, Paříži, Tel Avivu, Madridu, San Diegu a Bordeaux. API je k dispozici vývojářům všude tam, kde je dostupná služba Street View.