Novela DPH je hotová. Od října se i v Česku bude platit daň za zásilky do 22 eur. Možná…

Díla Franze Kafky jsou čítankovým příkladem absurdního dramatu. Typickým zdrojem legislativních absurdit je pak zase Parlament České republiky. Jak jinak si vysvětlit martýrium spojené s neschopností zákonodárců zavčas schválit důležitou novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která do našeho práva vnesla roky chystanou panevropskou reformu.

Reformu, která nehledě na to, že to Česko opět nestihlo, začala platit v celé EU s vypuknutím letních prázdnin, a v našich končinách způsobila poměrně častý jev, kdy dodnes nikdo přesně neví, co se vlastně děje, dít bude a všichni v tom mají naprostý guláš.

Začalo to platit v červenci, ale Česko to nestihlo

S panevropskou novelou jsme na starém kontinentu přišli o osvobození od platby DPH u laciných zásilek v hodnotě do 22 eur, které v neuvěřitelném množství proudily ze zemí mimo EU a způsobovaly infarktové stavy na nejedné pobočce České pošty, s.p.

Tento systém proslavil asijská tržiště s cetkami za pár kaček, ale zbořil byrokratické hranice i při nákupu levného zboží z eBaye, Amazonu a dalších západních služeb.



Velké elektronické platformy na začátku července naskočily na nový systém. Navzdory tomu, že si Česko nestačilo schválit místní novelu, ačkoliv na to mělo hromadu času. Samotná evropská reforma totiž byla kvůli kovidu na dlouhé měsíce odložena

Úderem půlnoci 1.7. měl dosavadní režim vystřídat ten nový, kde se už sice DPH platí a u zboží v ceně nad 150 eur hrozí i vyměření cla, nicméně s tím, že nebudeme koncového zákazníka z Madridu či Kozojed trestat dalšími povinnostmi za to, že utrácí své vlastní a těžce vydělané peníze.

Stručně řečeno, v ideálním světě bychom už při nákupu nových tkaniček třeba na tom AliExpressu zaplatili rovnou i DPH vypočítanou z celkové hodnoty včetně poštovného, no a za pár týdnů bychom ve schránce a bez jakýchkoliv dalších formalit objevili typický šedý nebo žlutý pytlíček.

Pytlík z Číny skrze pražskou proxy

Největší elektronické platformy takto počátkem července skutečně začaly fungovat a DPH dnes za nás řeší jak Banggood nebo třeba eBay, tak Amazon, který využívá svojí vlastní logistickou síť. Ostatně, klepněte na odkazy výše, vedou přím ona web podpory pro nakupující z EU.

Podobně na to šel i zmíněný AliExpress. Pokud jste si skrze něj v posledních měsících objednali nějaké zboží, které putovalo opravdu z Číny a nikoliv z některého z mnoha evropských meziskladů, asijská platforma k dopravě použila svoji dceřinou logistickou společnost Cainiao a českého partnera Sinotrans Global E-Commerce Logistics.



Letní nákup cetky z AliExpressu, Obálka už neputuje přímo z Asie, ale skrze pražskou proxy

Hypotetické a už při nákupu zdaněné tkaničky pak neputovaly z Číny přímo k vám, ale skrze Cainiao dorazily nejprve pražskému Sinotransu, ta vyřídila všechny potřebné formality a teprve pak je předala České poště k doručení. Optikou zákazníka tedy vlastně tkaničky necestovaly odkudsi z Šen-čenu, ale z Prahy.

Platili jsme DPH, ale komu vlastně?

Vtip spočívá v tom, že i když jsme na velkých tržištích od prázdnin platili i u laciného zboží DPH, neskončilo v tuzemském rozpočtu, protože novela nebyla stále ve sbírce zákonů, prakticky neplatila, a tak jsme tu měli jakési bizarní bezčasí, se kterým si úplně nevěděli rady ani čeští celníci, kteří přitom budou mít výběr přeshraničního DPH na starost.



Globální e-shopy kupodivu nebraly ohled na Česko

Velkým mimoevropským e-shopům to ale bylo jedno, mnohdy totiž k odvodům DPH využívají rozšířený systém tzv. jednoho správního místa (One Stop Shop) a daň platí pouze v jednom členském státě EU.

V říjnu to fakt začne platit. Pravděpodobně…

Po mnoha odkladech a uprostřed léta i vrácení novely senátem do poslanecké sněmovny parlament 14.9. zákon konečně schválil a od 1. října tak začne daňová úprava asi opravdu fungovat i v Česku.

Celní správa za tímto účelem již dříve spustila web Celnička.cz, který se pokusil úřední newspeak nepřehledných paragrafů a složitých frází přetavit pro běžného laika, dobrý dojem ale kazí bublina, která se v posledních dnech zobrazuje při vstupu na stránky.



Nová pravidla od 1.10.

Celnička.cz v ní upozorňuje, že (a teď to budu lehce ironicky parafrázovat) se mění to, co se mělo změnit už v červenci, a byť si mnozí mysleli, že se to změnilo, tak se to vlastně až tak úplně nezměnilo, no ale teď se to už definitivně změní. Teda asi pravděpodobně.

„Celnička je aktualizována na stav, který nastane pravděpodobně k 1. 10. 2021,“ skutečně nezní úplně přesvědčivě a od celní správy jakožto vykonavatele nových předpisů bychom očekávali jednoznačnější slova. Ale chápeme, novela se musí nejprve objevit ve sbírce.

Elektronické celní prohlášení

Co se v praxi v říjnu stane? Kéž by na to existovala jasná a stručná odpověď! Za poslední tři měsíce jsme si zvykli, že se vlastně u nákupů z velkých asijských tržišť nic moc nestalo. Jen se u mnohých zvýšila cena zboží zhruba o těch 21-22 %.



Elektronická aplikace eCEP

Teď ale Celnička.cz opět vytahuje na povrch eCEP – elektronické CElní Prohlášení a na webu rezolutně píše, že mu neunikne žádná obálka. Jedná se o webovou aplikaci, ve které spárujeme balíček s objednávkou a případně doplatíme DPH. Formulář se týká všech zásilek do 150 eur, které jsou alespoň osvobozené od celního poplatku.

Od 1. října 2021 bude navíc nezbytné podávat celní prohlášení na veškeré zásilky přicházející ze zemí mimo EU, což je přímo upraveno celními předpisy EU. Celnička.cz

Jenže to je ještě krapet složitější. Záleží na tom, v jakém režimu zásilka dorazila a kam. Mohla dorazit třeba přes Španělsko v rámci systému One Stop Shop, k řízení tedy došlo na opačné straně Evropy. Pokud ale zásilka dorazila skrze One Stop Stop přímo do Česka, je třeba prohlášení podat zde:

DPH jsem zaplatil na e-shopu. Musím ještě podávat celní prohlášení? Pokud jste DPH zaplatili na e-shopu v režimu jednoho správního místa (One Stop Shop) pro dovoz a zásilka nejprve dorazí do jiného členského státu EU, dojde s největší pravděpodobností k celnímu řízení v tomto státě, a pak už celní prohlášení nepodáváte (zásilku vám dopravce přímo doručí). Pokud jste DPH zaplatili na e-shopu v režimu jednoho správního místa pro dovoz a zásilka nejprve dorazí do ČR, celní prohlášení musí být v ČR podáno vždy. Je jen otázka, zda za vás celní prohlášení podá váš zástupce anebo se můžete při dopravě českou poštou rozhodnout, že si to uděláte sama Celnička.cz, sekce Časté dotazy

Expresní služby a celní prohlášení

V praxi ale bude záležet i na tom, kdo vlastně balíček přepravuje. Povinnost celního prohlášení totiž sice zůstává, to ale ještě neznamená, že jej musíte provádět výhradně vy.

Veškeré formality za vás může provést expresní zasílatelská společnost, která si případné náklady promítne už v ceně poštovného a mnohé americké specializované e-shopy ostatně ani neumožňují volbu jiného způsobu dopravy, která je tak občas dražší než hodnota samotného zboží – třeba u některých elektronických součástek a náhradních dílů. Za 36 hodin dorazí odkudsi z Texasu balík a o papírování se postará FedEx nebo někdo jiný.



Takto mi v létě putoval pytlíček čipů z texaského skladu Mouser Electronics. Cena výrazně převyšovala 22 eur, žádné formality jsem ale neřešil a FedEx dopravil balíček až do redakce

Česká pošta a eCEP

ECEPu se ale nevyhnete, pokud zásilku na evropských hranicích převezme běžný poštovní operátor, kterým je v našem případě Česká pošta.

U nejlevnějších cetek do 22 eur jsme sice byli v současném přechodném období eCEPu i u České pošty osvobozeni, Celnička.cz ale píše, že tato praxe v říjnu nadobro skončí.



Česká pošta také vše odbaví, ale za extra poplatek

Pokud byste se báli elektronického celního prohlášení, i v tomto případě jej za vás dokáže vyplnit Česká pošta, nicméně se jedná o zpoplatněnou službu, za kterou zaplatíte až 150 korun! To v případech „bez součinnosti adresáta,“ kdy to všechno necháte na poště a nedodáte potřebné identifikační údaje o zásilce.

Jedinou jistotou je mezisklad v EU

Suma sumárum, úderem půlnoci na 1. října konečně začne v plné míře platit to, co mělo platit už na konci minulého školního roku. V jaké míře vás to postihne, ale bude záležet výhradně na tom, od koho a jakým způsobem nakoupíte v mimoevropském zahraničí kýžené zboží.

Zájmem velkých tržišť je samozřejmě to, aby se miliony Evropanů nových povinností nezalekly, a tak budou ve stále větší míře preferovat formu místních a už řádně zdaněných meziskladů.



Balík z českého/EU meziskladu je jistota

Při nákupu laciného USB osciloskopu na obrázku výše a při volbě „Ships From: Czech Republic“ mi proto krabici nakonec po pár dnech od objednávky dovezl kurýr PPL. V tomto směru mohou asijská tržiště u specifického zboží konkurovat i zavedeným českým e-shopům.

V ideálním světě...

V ideálním a plně digitalizovaném světě 21. století by to mělo stejně bezešvě fungovat i ve všech ostatních případech a eCEP by měl být formulářem poslední instance, se kterým se běžný fyzický smrtelník v 99,9 % případů nikdy nesetká. Realita bude asi vypadat trošku jinak, to ale ukážou až následující týdny a měsíce.

1. října v každém případě sedneme k prvnímu mimounijnímu e-shopu, na který narazíme, a něco objednáme, ať si tím vším projdeme na vlastní klávesnici.