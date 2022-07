Nové verze Windows opět jen jednou za tři roky. Funkce ale budou přibývat až čtyřikrát ročně

Windows by se mohly částečně vrátit k tradičnímu vývojovému cyklu. Po Windows Vista tvůrčí tým naskočil na tříletý cyklus. Windows 8 vstupovaly do dynamičtější éry, navíc bylo nutné první verzi dlaždicového systému rychle opravit. První velká a bezplatná aktualizace se dostavila po roce.

S Windows 10 si už Microsoft osahával koncept operačního systému jako služby. Od počátečních spekulací o tom, kolik aktualizací výrobce k Desítkám vyšle, se cyklus ustálil na dvou hlavních verzích ročně. S ohledem na dospělost systému a stagnaci až upadání zájmu o klasické počítače se aktualizace v posledních letech zmenšovaly.

Loni na podzim nečekaně vyšly Windows 11, s nimiž jsme se měli kompromisně zastavit na jedné hlavní verzi ročně. Nedlouho po uvedení na trh vyšlo najevo, že se systém v mezičase bude zlepšovat v detailech. Aktuálně čekáme na verzi 22H2, která je prakticky hotová. Zac Bowden z Windows Central ovšem přináší informace ze zákulisí, podle nichž už je zase všechno jinak.

Konvergence tradičního a dynamického vývoje

Uvnitř Microsoftu podle jeho zdrojů probíhá změna, jejímž výsledkem má být návrat k tříletému vývojovému cyklu Windows. Současně se máme dočkat více funkčních vylepšení pro verzi operačního systému, která bude zrovna na trhu.

Protože Windows 11 vyšly v roce 2021, měla by tak další hlavní verze dorazit až v roce 2024. Plány na Sun Valley 3, jak byla interně označena verze pro příští rok, tak vzaly za své. Co to ale vůbec znamená? Podle Bowdena nezůstanou Jedenáctky tři roky netknuté. Funkce k nim budou proudit dokonce ve větší míře, než na co jsme zvyklí.

Po uvolnění verze 22H2 bude vývojový tým pracovat tak, aby až čtyřikrát do roka stávajícího vydání Windows obohatil o balík nových funkcí. Zřejmě nebude nutné provádět plnohodnotný proces upgradu, firma ostatně právě v těchto dnech opět piluje distribuci nových funkcí pomocí servisních aktualizací.

Funkce, kterých bychom se dočkali v rámci jednoho vydání, tj. Sun Valley 3, budou v příštím roce rozdělené do více skupin, které vyjdou postupně v průběhu roku. Jak to bude s označováním dílčích verzí, nevíme.

Budoucnost je mlhavá

Nevíme ani, co očekávat za tři roky. Vyjde nová hlavní verze Windows 11? Nebo Microsoft pošle na trh Windows 12, což by s takto nastaveným cyklem zřejmě dávalo lepší smysl? Interně se projektu podle Bowdena říká Next Valley, což ovšem ani nemusí být konečné kódové označení. Přípravy jsou v začátcích.

Každopádně se zdá, že Microsoft jde cestou chytré horákyně. Udrží si koncept Windows jako služba, protože systém bude opečovávat průběžně, přitom ale na trh jednou za tři roky dostane větší vydání, za které si bude moct naúčtovat poplatek, bude-li chtít. (Mluvit o tom, jestli bude možné upgradovat zdarma, je v tuto chvíli předčasné.)

Budeme si ovšem muset počkat, až se mlhavé obrysy zkonkretizují. Microsoft dle Bowdena informace nechce komentovat.

