Nové rozšíření prohlížeče Google Chrome umožňuje vytváření odkazů na konkrétní části textu

Google vydal nové rozšíření pro svůj webový prohlížeč Chrome. Jmenuje se Link to Text Fragment („Odkaz na část textu“) a umožňuje snadné vytváření odkazů na konkrétní část textu na webové stránce. Instalovat ho můžete zdarma z Internetového obchodu Chrome.

Na vývojářském blogu Google popisuje, jak fungují takzvané „identifikátory textového fragmentu“, které lze hashovat do URL adresy stránky. Webový prohlížeč pak může tyto fragmenty zvýraznit, aby je uživatel nepřehlédl. Uvedená funkce je dostupná v prohlížečích postavených na jádru Chromium 80 a vyšším.

Odkaz na část textu

Google zdůrazňuje potenciální užitečnost této funkce například v akademické obci, které dovolí snadno a rychle generovat odkazy na konkrétní citace. Ve své podstatě je to stejná funkce, která umožňuje Vyhledávání Google prezentovat textové úryvky v horní části výsledků vyhledávání.

Po instalaci doplňku Link to Text Fragment můžete vytvářet odkazy na určitou část textu. Tu je nutné nejprve označit, následně musíte klepnout pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolit možnost Copy Link to Selected Text.

Tím se do schránky zkopíruje odkaz, který poté můžete vložit do jakékoli aplikace – například do e-mailové zprávy nebo chatovacího klienta. Když příjemce na takový odkaz klepne, otevře se mu stránka s vyznačeným textovým úryvkem. Celý proces můžete vidět na následujícím videu.

Zatím jen pro jádro Chromium

Google zdůrazňuje, že tvůrci prohlížečů Firefox a Safari „veřejně nesignalizovali“, zda implementují funkci fragmentace textu. V praxi to znamená, že zvýraznění textu přes odkaz aktuálně podporují pouze prohlížeče postavené na jádře Chromium 80 nebo vyšším – tedy kromě Chrome například Edge či Opera.

To, zda váš prohlížeč umí pracovat s textovými fragmenty, zjistíte snadno – stačí klepnout na tento odkaz. Pokud prohlížeč přeskočí na pasáž „stále existuje mnoho nezodpovězených otázek“ a zvýrazní ji, pak to znamená, že tuto funkci podporuje. V opačném případě se otevře článek bez posunu a zvýraznění.

Podobnou funkci nabízí již desítky let jazyk pro vytváření webových stránek HTML ve formě takzvaných záložek. Na rozdíl od doplňku, ve kterém si můžete vytvořit odkaz na jakoukoli část textu, je však nutné, aby záložky definoval provozovatel stránky či autor článku.