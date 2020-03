Nové procesory Ryzen 4000 pro notebooky: výkon desítky procent nad Intelem

Na nezávislé testy reálných produktů si ještě budeme muset chvíli počkat. Přesto těch pár informací, které AMD nyní vypustilo, naznačuje, jak budou nové Ryzeny opravdu výkonné. Startují totiž předobjednávky na vybrané notebooky, a tak to chce AMD podpořit alespoň nějakými informacemi.

Až 8 jader a 4,4 GHz

Už v lednu, kdy AMD představilo základní parametry nových procesorů, jsme se dozvěděli o dvou základních rodinách procesorů. AMD použije stejná písmena jako Intel a tak procesory s koncovkou U (TDP 15W) zamíří do tenkých ultrabooků pro spíše kancelářské nasazení, ty s koncovkou H (TDP 45W) najdeme v herních noteboocích a výkonnějších noteboocích na náročnější práci. Ty pak ještě doplní procesory s koncovkou HS (TDP 35W).



Přehled úsporných procesorů U pro tenké notebooky • Řada H představuje nejvýkonnější procesory do herních notebooků, HS pak jejich lehce úspornější alternativy

V rámci klasického odstupňování Ryzen 3, Ryzen 5 a Ryzen 7 se ještě budou lišit varianty podle počtu výpočetních vláken. Šestijádrový Ryzen 5 4500U nabídne 6 vláken, Ryzen 5 4600U rovnou 12 vláken. Podobně se liší i osmijádrové Ryzeny 7 4700U a 4800U. Všechny H/HS verze mají přitom dvojnásobný počet vláken vůči počtu jader.



Vrchol nabídky Ryzen 4900H a jeho úspornější alternativa HS

Na oficiálních slajdech se objevuje také procesor Ryzen 9 4900H a HS, podle nedávných informací by se ale prý měl jmenovat Ryzen 7 4900H a HS, s osmi jádry totiž odpovídá Ryzenu 7 a jen má o jedno grafické jádro navíc (celkem 8).

Ochutnávka výkonu

Máme první výsledky dodané přímo AMD. Samozřejmě lze očekávat, že si AMD vybralo ty nejlépe působící benchmarky, ale řada těchto testů se běžně v recenzích používá, takže AMD nejspíš nebude riskovat významně posunuté výsledky.

Procesorový výkon se běžně měří v Cinebench R20 a tady si ultrabookový procesor Ryzen 7 4800U sáhl na hodnotu 3306 bodů v multicore testu (479 single core). U nové 10. generace procesorů Core udává graf od AMD lichotivých 2411, popravdě při mém testovaní v reálných noteboocích se pohybuji spíš kolem 1200 bodů v případě verzí Comet Lake (U) i Ice Lake (G1 a G7). Dokonce i výkonný procesor Core i7-9750H s výrazně vyšší spotřebou má v mém testování jen 2223 bodů.





Srovnání s konkurencí. Intelu AMD ve srovnávacích benchmarcích neubírá, spíše naopak, přesto procesory AMD svého protivníka drtí

V grafech najdete více testů, ale právě Cinebench bude pro mnohé působit jako hlavní argument drtivého výkonu od AMD. Můžete si říct, no dobře, AMD si taky něco přihodilo, ale když zapátráte na internetu, kompletní výsledky procesorů včetně těch od AMD stále pod embargem, naznačují, že AMD má v ruce opravdu silné trumfy. Zmiňovaný procesor Ryzen 7 4800U tu má 3102 bodů, tedy stále nad tím, co jinak měřím u herních notebooků s Core i7-9750H.

Pro úplnost se patří uvést, že výsledek v Cinebench R20 na notebooku můžete zkreslit testováním studeného notebooku. Ihned po zapnutí notebooku jsou výsledky výrazně vyšší (zřejmě to, co hlásí AMD), opakované testy s ustáleným chlazením pak klesnou na nižší úroveň (zřejmě to, co hlásí cpu-monkey)

Procesory H a HS zatím jen s procenty

Oficiální materiály AMD uvádějí reálné hodnoty jen u ultrabookových procesorů, na ty výkonnější si ještě budeme muset počkat (no dobře, najdete je na cpu-monkey). Přistupme ale zatím na oficiální verzi. Očekáváme totiž od Intelu nové procesory desáté generace pro výkonnější notebooky, a tak dává smysl, že AMD chce počkat, aby mohlo Intelu znepříjemnit uvedení procesorů.

Když devátou generaci výkonného procesoru Intelu dokázala porazit úsporná novinka AMD, neudiví, že výkonnější verze AMD budou ještě výkonnější. Tady ale AMD poráží i to úplně nejvýkonnější, co Intel ještě pár týdnů nabídne. Nový základní Ryzen 7 4800H pro běžné herní notebooky poráží ve výkonu Core i9-9880H, procesor pro super drahé a super velké notebooky.

Intel samozřejmě uvede ještě nové procesory, popravdě se ale nečeká nějaký zásadní nárůst výkonu, kvůli dobře známým potížím Intelu s nastartováním lepších výrobních procesů. A i kdyby se Intelu podařilo přeskočit Ryzen 7 4800H, AMD má ještě v zásobě 4900H.

A jak to vypadá se spotřebou?

Hodně budeme zvědaví na srovnání výdrže notebooků. Intel totiž optimalizuje především na dlouhou výdrž při malém zatížení procesoru, AMD chce lepší výdrž, když počítač více zatížíte.

AMD si tak vymyslelo vlastní strukturu zátěže, která více vyjadřuje běžný mix pracovního zatížení notebooku. Intel déle vydrží nedělat nic, AMD chce vydržet déle dělat něco. Pro čisté přehrávání filmů bude tedy Intel nejspíš lepší, s občasnými výpočty a zátěží ale vynikne úsporná architektura AMD, které umí zajistit výkon s nižší okamžitou spotřebou.

Další zlepšení v grafice

AMD se chlubí i rychlejší integrovanou grafikou, hlavní tu je větší odstup od Iris Pro v procesorech Core s koncovkou G7. Že má AMD rychlejší grafiku než Intel, ale už taková novinka není. Výkon integrované grafiky přitom stále není nějak obdivuhodný pro hraní her. Spíš jen platí, že si omezeně zahrajete na herním notebooku i v úsporné podobě, kdy vypnete dedikovanou výkonnou kartu a na nějaké základní hraní s nízkými detaily použijete to integrovanou přímo na procesoru.

A samozřejmě až budou k dispozici nejen oficiální ale i naše vlastní testy notebooků s novými procesory, dozvíte se vše potřebné