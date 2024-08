Nové počítače Apple s M4 nejspíš konečně zvednou minimální paměť na 16 GB

Nový procesor Apple M4 můžete aktuálně najít jen v iPadu Pro. Zcela logicky se ale dostane i do MacBooků a iMaců. Současně s tím Apple chystá aktualizaci operačních systémů, do kterých začlení vlastní AI. Apple Intelligence tento rok v Evropě nejspíš neuvidíme a podpora češtiny bude dlouho značně omezená, přesto nám Apple Intelligence udělá radost.

Hlavní podzimní produktová show Applu proběhne 9. září. To se ale tradičně týká především iPhonů a hodinek. Vylepšené počítače se nyní ohlašují často jen vydáním tiskové zprávy a aktualizací webových stránek. Pokud by je Apple zařadil i do hlavní prezentace, bylo by to hlavně kvůli prezentaci funkcí využívajících umělou inteligenci.

Už před časem Apple slíbil podporu pro Apple Intelligence jen na telefonech s minimálně 8 GB paměti. Pro počítače, kde se spouští více aplikací současně a dlouhodobě se kritizuje malá základní 8GB paměť, tedy dává smysl, že by Apple konečně posunul startovací paměť z 8 na 16 GB, aby mohli plně využít umělou inteligenci přímo na zařízení. Mark Gurman z Bloombergu uvádí, že Apple testuje čtyři nové počítače, které mají 16 nebo 32 GB paměti.

Zatím ale nevíme, jakou cenovou politiku Apple zvolí. Počítače s 16 GB nabízí přece už dlouho, ale upgrade ze základních 8 na 16 GB za 6000 Kč (200 dolarů) připadá mnohým jako absurdně vysoký. Reálně by vás tedy nemělo překvapit, pokud se s přechodem z 8 na 16 GB zvedne i základní cena počítačů. Snad ne o šest tisíc, ale nárůst nejnižších cen asi pocítíme.