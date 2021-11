Nové patenty Applu, Googlu a Microsoftu: Šeptací mikrofon, oční ovládání, 3D anténa nebo skládací myš

Podle náčrtů kamera připomíná lampičku s konkávním čelem , pod kterým je schovaná čočka. Kamera je upevněná na otočné kouli a je vyzbrojená reproduktorem. Google popisuje její použití v chytré domácnosti, kde by mohla z vhodného stropního úhlu sledovat veškeré dění a patřičně reagovat.

Zdá se tedy, že i v Applu přinejmenším zkoumají možnosti chytrých brýlí, kontaktních čoček nebo něčeho dalšího, co bychom si jednou nasadili na hlavu.

Zkraje listopadu se dočkala zveřejnění také patentová přihláška od Applu, který pod číslem 20210344889 popisuje sítnicový obrazový projektor pro rozšířenou realitu . Projektor přímo do oka promítá obraz pixel po pixelu a je vybavený ostřícím mechanizmem .

Skládací myš od Microsoftu

Téměř po roce se před pár dny dočkala zveřejnění také patentová přihláška Microsoftu dostupná pod číslem 20210342018. Microsoft v dokumentu popisuje počítačovou myš, která na první pohled připomíná tvárné modely Arc a Surface Arc. Lze je zarovnat do roviny a vložit třeba do tenké tašky s laptopem.



Dokonale skládací myš od Microsoftu díky vícenásobným vnitřním kloubům

Patentovaná myš jde ještě o krůček dál. Namísto prostého sklopení do skladnější roviny ji totiž díky systému vnitřních kloubů můžete zcela přehnout do tvaru U. Pravděpodobně to má pomoci ještě snazšímu uskladnění v tašce pro laptop nebo tablet.