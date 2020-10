Nové paměťové karty Samsung PRO Plus a EVO Plus míří na nejnáročnější uživatele

Samsung představil nové řady svých paměťových karet PRO Plus a EVO Plus. Kromě vysokých rychlostí čtení a zápisu mají nabídnout i dlouhou životnost – jihokorejský výrobce na ně dává záruku deset let. Míří především na fotografy, youtubery, kameramany a další tvůrce digitálního obsahu.

V obou řadách nabízí karty formátu SD ve čtyřech kapacitách: 32, 64, 128 a 256 GB. Všechny modely (s výjimkou 32GB varianty EVO Plus) spadají do rychlostní třídy U3 Class 10. Primárně jsou určené pro digitální zrcadlovky, bezzrcadlovky, kompaktní fotoaparáty a videokamery.

Nové karty od Samsungu

Řada PRO Plus začíná modelem s kapacitou 32 GB, který je schopen číst data rychlostí až 100 MB/s a zapisovat rychlostí až 60 MB/s, 64GB, 128GB a 256GB varianty nabízejí stejnou rychlost čtení, ale zvyšují rychlost zápisu až na 90 MB/s. Samsung podotýká, že tento výkon by měl zajistit bezchybné nahrávání videa v rozlišení 4K UHD a pořizování sériových snímků.

Série EVO Plus proti tomu nabízí konzistentní rychlosti čtení i zápisu až 100 MB/s napříč všemi kapacitami. To dle výrobce umožní nejen plynulé ukládání a přehrávání, ale i úpravu digitálního obsahu v rozlišení 1080p, respektive 4K UHD.

Zákazníci mohou od obou řad očekávat vysokou odolnost, protože jsou karty vybaveny „sedmistupňovou“ ochranou. Díky ní by karty měly odolat vodě, teplotním výkyvům, rentgenovým paprskům, magnetickému poli, nárazům, náhodným pádům a opotřebení. Mají například přežít ponoření do slané vody v metrové hloubce po dobu až 72 hodin a mohou fungovat při teplotách −25 °C až 85 °C.

Kdy, kde a za kolik?

Všechny modely paměťových karet řady PRO Plus a EVO Plus se začnou prodávat příští týden, kromě variant PRO Plus v kapacitě 32 GB a 64 GB, které dorazí na pulty prodejen až 8. listopadu.

Rozpětí cen se u karet EVO Plus pohybuje od 7 dolarů (cca 200 Kč) za 32GB verzi, až do 40 dolarů (cca 1130 Kč) za variantu s kapacitou 256 GB. Modely PRO Plus začínají na 10 dolarech (cca 280 Kč) za 32GB kartu a končí na 50 dolarech (cca 1410 Kč) ze největší 256GB verzi.