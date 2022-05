Nové notebooky Asus Zenbook a Vivobook: Výkonné procesory v tenkém těle a vyšperkované displeje

Asus představil hlavní novinky v noteboocích: Probook, Zenbook a Vivobook. Tedy hlavních řadách, které necílí na hráče.

Základní změny – přechod na 12. generace procesorů Intel a sérii 6000 u procesorů AMD. I tady je ale jedno překvapení: tradičně do tenkých notebooků míří procesory s koncovkou U a do těch tlustých ty s koncovkou H. Asus ale do velmi tenkých přenosných novinek neváhal vtěsnat výkonné procesory série H.

A zatímco loni byl hlavní zprávou přechod na OLED displeje, letos se především zvedají parametry těchto OLED displejů. Novým standardem je tak rozlišení 2880×1800 s obnovovací frekvencí 120 Hz. Takový displej v úhlopříčkách od 14 do 16 palců působí vždy extrémně jemným dojmem. Frekvence 120 Hz, pak hlavně zlepšuje plynulost pohybu na obrazovce, kdy se lépe využije bleskurychlé obnovy pixelů.

Displej se stejným rozlišením a hlavně strukturou panelu jsem už testoval dříve v Zenbooku 14X OLED a popravdě u spojitých světlých ploch vám na něm neunikne jemná struktura šikmých čar. Je to dáno odlišnou strukturou subpixelů, kdy nejsou RGB proužky v jedné řadě za sebou.

Zenbook Pro 14 Duo OLED – na vlastní ruce

Novou nyní představenou generaci notebooku dvěma displeji jsem mohl testovat už několik dní a pozornost si tu zaslouží především výkon. Proto ostatně oproti předchozí generaci v názvu přibylo označení Pro. Zenbook 14 Duo přitom dříve hrál roli spíše kancelářského přenosného stroje. Drobné rozměry a hmotnost zůstávají, ale zvedá se výkon díky procesoru až Core i9-12900H a až grafické kartě RTX 3050Ti (já testoval jen verzi s grafikou na procesoru).



Netradiční druhý displej nad klávesnicí Asus inovuje už od roku 2019

Novinka dostává v souladu s trendy 14" OLED displej s poměrem stran 16:10 a rozlišením 2880×1800 podporující 120Hz. Samozřejmostí jsou živé barvy pokrývající DCI-P3, podpora HDR, nebo naopak i přesný režim sRGB, který tolik nekřičí barvami.

Současně se ale zásadně mění i druhý výklopný displej nad klávesnicí. Stále zůstává IPS, ale už má v souladu s hlavním displejem vyšší rozlišení 2880×900 a také podporuje intenzivnější barvy DCI-P3. Dříve měl tento displej poměr 32×9, kvůli vyššímu hlavnímu displeji je ale i tady trochu vyšší, takže nově 32×10. K tomu si ještě přihoďte vyšší jas až 500 nitů a také podporu 120 Hz.



Konektory jsou na levé pravé i zadní straně

Dříve byl tedy mezi hlavním a pomocným displejem větší rozdíl v jasu i barevných možnostech. To je nyní více propojené. IPS místo OLED tu může dávat větší smysl, protože přece jen tento pomocný displej bude sloužit spíše pro statické ovládací prvky, který by se mohly do OLED více propálit.



Stručný přehled vlastností Zenbook Pro 14 Duo OLED

Hlavně vás ale překvapí rychlost. V testovacím kusu jsem měl Core i7-12700H a v tak malém těle dává nezvykle vysoký výkon. Samozřejmě pomáhá bohatě dimenzované chlazení s výdechy do boční a zadní strany a nasáváním i štěrbinou pod vyklopeným displejem, navíc bez grafické karty, takže pouze chladícím procesor.

Naměřili jsme

Zenbook Pro 14 Duo Surface Laptop Studio Zenbook Duo Pro procesor Core i7-12700H Core i7-11370H Core i9-10900HK grafika Iris Xe RTX A2000, 4 GB GDDR6 RTX 3070, 8 GB paměť 16 GB DDR4 32 GB DDR4 32 GB DDR4 3DMark Night Raid 20 769 27 215 Fire Strike 5 127 10 404 17 651 Time Spy 2 040 4 939 8 732 PCMark 10 Celkem 5 710 5 556 5 868 Essentials 10 360 8 740 9 224 Productivity 6 959 8 312 7 614 Creation 7 008 6 409 7 810 Unigine Heaven Extreme [FPS] 26,8 67,6 133,0 Valley Extreme HD [FPS] 17,2 61,3 120,2 Další v-ray benchmark 16132/92 6639/181 11330/428 Cinebench R20 6 061 2 514 3 949 Cinebench R23 14766/1801 6233/1509 - V-ray 5 CPU/GPU/RTX 10847/282/- 4788/492/566 7852/1014/1501 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 6 066 3 512 2 769 sekv. zápis [MB/s] 5 136 3 172 3 018 4KB čtení [MB/s] 3 789 1 983 1 609 4KB zápis [MB/s] 3 082 1 552 2 172 Výdrž Film 7:15 13:08 7:28 Kancelář bez Wi-Fi 7:58 15:35 9:40

Nové je také rozmístění konektorů, kde nyní na zadní straně leží napájení a HDMI, ale také čtečka microSD. Umístění čtečky na špatně dostupné zadní straně není zrovna šťastné, ale spoň tam je.



Mezigenerační pokroky od prvního Zenbooku Duo z 2019 po letošní novinku