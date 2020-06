Nové notebooky Aceru: Omlazené herní mašiny i unikátní stroj pro kreativce

Stejně jako jiné technologické firmy musel také Acer svou tradiční jarní tiskovku s představením nových produktů uskutečnit pouze online, tedy bez přímé účasti novinářů. Koukali jsme tedy alespoň na video a dozvěděli jsme se, jaké nové notebooky Acer přinese tento rok na trh.

Celý záznam z prezentace si můžete pustit zde:

Swift s grafikou Intel Xe

Začněme oblíbeným modelem Swift 5, který představuje moderní ultrabook s tenkým tělem a dostatečným výkonem i na náročnější práci. Z hlediska designu a výbavy je to jen drobná evoluce, protože Swift 5 je i ve své stávající verzi docela moderní a atraktivní notebook. Novinka má ale přece jen jedno lákadlo.



Nový Acer Swift 5

Tím nejzajímavějším na novém Swiftu 5 je osazení teprve připravovanou generací procesorů Intel Core s integrovanou grafickou kartou Intel Xe. Jinak se jedná o 14" notebook s hmotností těsně pod jedno kilo, který je vyroben z hliníkové slitiny a oproti předchůdci má z hlediska konstrukce vylepšené panty a chlazení. Displej je Full HD, jas má 300 nitů a ve výbavě najdete Wi-Fi 6, USB C s podporou Thunderboltu a USB 3.2 Gen2, až 16 GB RAM a 1TB SSD.

Notebook by se měl dostat na trh v říjnu s cenou těsně pod 30 tisíc korun.

Rychlejší hardware pro Predatory i Nitra

Acer už se poměrně silně etabloval mezi herními notebooky, kde nabízí vrcholnou řadu Predator a o něco střízlivější a univerzálnější notebooky řady Nitro. Obě se teď dočkaly inovací.



Řada Predator a Nitro se dostala nové procesory Intel a grafiky RTX Super

Obě řady jsou aktualizovány na nové procesory Intelu a grafiky Nvidie. Tady je asi největším zklamáním důraz jen na platformu Intelu, zatímco ostatní značky už objevují kouzlo výkonných procesorů AMD Ryzen. V oblasti her se to dá ale celkem pochopit, tam zatím Intel dává smysl.

Vrcholný Predator Helios 700 s výsuvnou klávesnicí dostane procesory Intel Core i9-10980HK nebo i7-10875H, a to v kombinaci s grafikami Nvidia GeForce RTX 2080 Super nebo RTX 2070 Super. Trochu umírněnější a tenčí Predator Helios 300 se spokojí s kartou RTX 2070 v provedení Max-Q.

Také model Nitro 7 je o něco atraktivnější, dostane Háčkový procesor desáté generace a k tomu si bude možné dopřát grafiku Nvidia GeForce RTX 2060. I při svém výkonu se notebook vešel do dvou centimetrů tloušťky a 2,5 kg hmotnosti. Bude stát nejméně 35 tisíc a do obchodů dorazí už v červenci. Během léta budou dostupné i inovované Predatory, jen na nejvýkonnější sedmistovku se bude čekat až do září.



Došlo i na inovaci herních stolních počítačů a příslušenství

Ale nejde jen o notebooky, v rámci herních řad Acer nabízí i stolní počítače a také ty se dočkaly aktualizací. Sestavy predator Orion 9000, 3000 nebo Nitro 50 mají nové vnitřnosti a v rámci aktuální premiéry Acer ukázal i nové herní doplňky, mezi kterými jsou monitory, myš nebo křeslo.

Kreativní řada se rozšiřuje

V rámci kreativní řady ConceptD hlavní pozornost poutal ConceptD 3 Ezel s dvojitým kloubem displeje, díky čemuž můžete displej lépe polohovat pro kreativní kreslení. Poprvé jsme jej viděli v lednu na CES, nyní se dočká uvedení na trh s procesory Core i7 nebo i5 a grafikami Quadro T1000 nebo GTX 1650Ti.



Acer Concept 3 Ezel s výklopným displejem

ConceptD 3 Ezel bude nabízený ve dvou velikostech displeje - 14" a 15,6". Samozřejmostí je v této řadě kvalitní displej se 100% pokrytím sRGB, validací PANTONE a přesností barev delta E < 2. Stylus na něm rozezná 4 096 úrovní tlaku. Rozlišení však zůstává u standardního Full HD. Počítač do obchodů přijde v září a ceny budou startovat na 45 tisících.

Kromě toho byl vylepšen stávající model klasického notebooku ConceptD 3, který nabízí stejné velikosti a kvality displeje, 20hodinovou výdrž, procesory Intel Core H desáté generace a grafické karty Nvidia Quadro T1000 nebo GeForce GTX 1650Ti. Prostě výkonný stroj pro grafické práce v klasické notebookové konstrukci.



Počítač ConceptD 100 a nové monitory

Došlo i na stolní počítač, konkrétně model ConceptD 100, který je zamýšlený jako počítač pro CAD aplikace nebo jiné grafické nasazení. Výbava je široce konfigurovatelná a nabídne procesory Intel 9. generace v kombinaci s grafikami Nvidie, a to jak ze série GeForce, tak profesionální Quadro.

Řadu ConceptD nakonec ještě doplnily dva monitory CP3, CP5 a CM3. Čekejte vyšší rozlišení, kvalitní podání barev, vyšší frekvence a také vyšší ceny ve srovnání s běžnými spotřebitelskými monitory.

