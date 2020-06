Nové názvy, upravený vývoj. Microsoft ukázal, jak teď bude vydávat Windows 10

Jarní edice desítek nazvaná May 2020 Update (nebo také Windows 10 v2004 či „20H1“) je venku a Microsoft s partnery se teď budou snažit aktuální sestavení distribuovat do našich počítačů. Současně ale pokračují přípravy na vydání podzimní verze. Microsoft přitom prozradil, že vývoj a testování teď budou probíhat trochu jiným způsobem. I když v reálu jsou to spíš staré způsoby s novým jménem.

Windows 10 20H2

Podzimní vydání bude svým charakterem opět malé. Stejně jako loni to bude jen servisní aktualizace, která nezmění jádro a neproběhne zdlouhavý a technicky komplikovaný upgrade systému. Tedy v případě, že na počítači již bude May 2020 Update. Přes Windows Update se doručí jen opravy, pár drobných funkcí a formálně i nové pojmenování.

Microsoft upustí od číslování verzí daném rokem a měsícem dokončení systému, ale v zápisu bude rok a pololetí. Nová verze tak nebude označena jako (například) v2009, ale 20H2. Označení v tomto formátu se dosud využívalo jen v kódových názvech během vývoje a testování, ne u finálních produktů. Nová verze však znovu dostane i lidštější marketingové jméno, zřejmě October/November 2020 Update (podle data vydání).



Insideři již mohou testovat první verzi Windows 10 20H2

Insideři zapojení ve Slow ringu již mohou Windows 20H2 testovat. Microsoft vydal sestavení 19042.330, na jehož základech bude stát i podzimní finální verze. Konkrétní novinky zatím neznáme s výjimkou jediné – Windows 20H2 utlumí starý prohlížeč Edge a všem uživatelům povinně doručí nový Edge postavený na Chromiu.

Loni mimochodem dostali Insideři různé verze Windows 10 19H2. U některých byla část nových funkcí aktivní, u jiných ne. Tím se mělo ověřit chování v různých prostředích a také to, jestli dané funkce mají vliv na stabilitu či bezpečí systému. U 20H2 již tyto selekce prováděny nebudou a všichni dostanou všechny plánované funkce.

Z kruhů do kanálů

V nejbližších dnech či týdnech Microsoft upraví názvy jednotlivých vývojových stádií. Insideři se tak nebudou zapojovat do programů Fast ring, Slow ring a Release Preview ring, ale Dev Channel, Beta Channel a Release Preview Channel. Firma k tomu dodává, že zatímco kruhy se zaměřily na frekvenci vydávání nových sestavení, kanály se zaměří na kvalitu sestavení.



Z kruhů se stanou kanály

Ve skutečnosti jde ale spíš o slovíčkaření a k žádným velkým změnám nedojde. Pouze se změní názvosloví, aby jednotlivé kanály byly stejné napříč různými produkty. Microsoft konkrétně zmiňuje testovací verze Office 365, Edge nebo Teams.

Co je pro uživatele a testery důležité?

Dev Channel bude vycházet nejčastěji a přinese nové funkce nezávisle na konkrétním sestavení/jádru systému. Dev bude teoreticky nejvíce chybový a nestabilní.

bude vycházet nejčastěji a přinese nové funkce nezávisle na konkrétním sestavení/jádru systému. Dev bude teoreticky nejvíce chybový a nestabilní. Beta Channel již přinese první náhled na nějaké konkrétní sestavení (aktuální tedy 20H2), které posbírá funkce a jiné novinky připravené v Dev Channelu. Microsoft bude tyto verze na základě zpětné vazby aktualizovat.

již přinese první náhled na nějaké konkrétní sestavení (aktuální tedy 20H2), které posbírá funkce a jiné novinky připravené v Dev Channelu. Microsoft bude tyto verze na základě zpětné vazby aktualizovat. Release Preview Channel má již hotové všechny funkce a pracuje se pouze na vylepšení stability pro finální verzi. Sestavení mají být dostatečně dobrá, aby si novinky mohly přednostně vyzkoušet i firmy.

Je trochu s podivem, jak Microsoft čaruje s názvy vývojových fází, když už sám v minulosti používal jednoduchá označení alpha, beta a release candidate (RC), jejichž smysl byl stejný jako dnešní kruhy a kanály.