Nové mapy od Googlu: Budou ekologičtější, naučí se rozšířenou realitu a jednou i kompletní 3D

Google se pochlubil novinkami, kterých se dočkají uživatelé jeho map v průběhu následujících měsíců. Nutno podotknout, že se zprvu bude povětšinou jednat o USA a další vybrané zahraničí, Češi si tedy budou muset počkat.

Virtuální šipky a cedule na letišti

První specialitou je Live View uvnitř budov z ranku rozšířené reality, kdy vás budou mapy navigovat na konkrétní místo šipkami a virtuálními cedulemi přímo v náhledu z kamery na displeji telefonu.



Otoč se s mobilem kousek doprava a pak běž tam k těm schodům a sjeď o patrno níže

Funkce bude zprvu dostupná jen v některých amerických obchodních centrech, časem by si ji ale mohli vyzkoušet také cestující na letištích.

Právě tam by to mohlo být docela praktické, map se totiž jen zeptáte, kde jsou toalety nebo třeba gate E27, načež mobilní aplikace zobrazí virtuální šipky a cedule jen pro vás.

Live View v praxi:

Předpověď počasí a kvalita ovzduší

Dalším drobným vylepšením je vrstva s počasím, která bude dostupná pro všechny uživatele map. V některých městech pak bude k dispozici i vrstva s kvalitou ovzduší. Pokrytí se bude postupně rozšiřovat.



Počasí a kvalita ovzduší v mapách od Googlu

Ekologická navigace a emisní zóny

Při hledání automobilové trasy z bodu A do bodu B budou brát mapy nově v potaz také velikost uhlíkové stopy. To znamená, že pokud se nebudou časy dojezdu příliš lišit, zvolí ekologičtější trasu. No, a pokud by zelenější dojezd hrozil zpožděním o nějakou tu minutu, mapy tuto alternativní trasu nabídnou alespoň jako možnost.



Když pojedeš po této trase, bude to sice o tři minuty delší, ale propálíš méně benzínu

Algoritmus odhadu uhlíkové stopy je založený na charakteru dopravy v daném místě a z něho plynoucí spotřebě pohonných hmot. Zelenější bude ostatně celé vyhledávání tras, nově se totiž do hry volitelně zapojí také starý dobrý pěškobus a kolo s tím, že algoritmus vybere takovou cestu, která bude při využití těchto dopravních prostředků co nejzajímavější.



Upozornění na nízkoemisní zóny v evropských městech

V červnu zároveň mapy začnou v Německu, Francii, Nizozemsku, Španělsku a Velké Británii upozorňovat na nízkoemisní zóny v centru měst.

Vzdálenější budoucnost map

Google se nakonec pochlubil ještě drobnou ochutnávkou trošku vzdálenější budoucnosti. Můžeme se těšit na větší zapojení prvků A.I. a více bezešvý – seamless – režim. Hezkou ukázkou je například vize 3D Route Previews s náhledem tras a míst v kompletním 3D prostředí napříč mapovými měřítky.



Vize Googlu, jak by se měli mapy postupně proměnit: v podstatě kompletní 3D zážitek

Z ptačího pohledu se tedy přiblížíte až na úroveň jednotlivých budov do 3D scény modelované pomocí dat ze Street View, 3D bodového modelu, lidarů atp. právě s využitím A.I. modelů terénu.

Google letos do map zapracuje více než 100 vylepšení, se kterými mu pomohly techniky z ranku neuronových sítí a strojového učení. Google je může využívat třeba pro rozpoznávání objektů na snímcích Street View.



Navigace v 3D napříč měřítky až po nejmenší detail

Právě na těchto základech mohl postavit Live View uvnitř budov z úvodu článku, kdy mapy díky rozpoznávání okolí i bez GPS přesně vědí, kde se v budově zrovna nacházíte.

Kdo dnes vlastně plní mapy Googlu

Podle Googlu zároveň v prvním kovidovém roce vzrostlo o 25 % využívání lokálních dat. Lidé méně cestovali na velké vzdálenosti a spíše se v mapách zajímali o relativně bezprostřední okolí.



Mapy Googlu v číslech

Firma provede i z těchto důvodů 50 milionů mapových úprav denně. Celý ekosystém se dnes sestává z 200 milionů provozů všeho druhu (obchody, podniky, komerční body zájmu atp.), 150 milionů mapujících uživatelů – local guides, kteří do map posílají fotografie a recenze, no a nakonec ještě z 10 tisíc partnerů z řad místních samospráv a nejrůznějších organizací a cestovních a vládních agentur.