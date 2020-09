Nové mapy Google: Česko vypadá, jako by bylo kdesi na ruské Sibiři

Když Google před pár týdny oznámil, že více obarví své mapy, doufali jsme, že si lépe pohraje se znázorněním zalesněných ploch a dalších přírodních prvků – že zvýší svoji informační hodnotu.

Mapy Google jsou totiž sice v prvé řadě autoatlasem, ve kterém mají nejvyšší prioritu komunikace, ale i motorista by se jistě rád dozvěděl, že bude v cíli, jen co projede tam tím pruhem lesa na obzoru, který jasně vidí i v mapách.

V tuto chvíli by už měli mít nové mapy všichni z vás, a tak se na to můžeme podívat. Co se skutečně změnilo? Mapy Google jsou nyní v některých pohledech ještě méně přehledné než v srpnu! Sice opravdu ubylo šedé a přibylo zelené, ta však neoznačuje zalesněné plochy, ale při středním přiblížení na okolí většího města a republiku v podstatě veškeré okolí.



Střední přiblížení na Brno a jeho okolí ve staré podobě map od Googlu

Brno tak v nových mapách vypadá spíše jako některé z ruských měst kdesi na zalesněné Sibiři, obklopuje jej totiž spojitá zelená barva. Nepoznáte, co je pole a co les.

Když přitom mapu o něco přiblížíte, abyste získali více detailů, zelená barva opět zmizí do odstínů šedé, takže detaily zalesněných ploch z mapy stejně nevyčtete – leda že by to byla některá z přírodních památek, CHKO či národní park, které mapy zvýrazňují sytější zelenou.



Brno a stejné přiblížení v nových mapách od Googlu. Jihomoravská metropole se rázem teleportovala kamsi na zalesněnou Sibiř – alespoň tedy podle těch barev

Jenže toto zobrazení zpravidla spíše mate, protože přírodní památka o velikosti jednoho hektaru může být kdesi uprostřed souvislého lesa, ale mapy od Googlu zobrazí jen ji – jako by byla okolo otevřená krajina.



A pro srovnání ještě letecký/satelitní snímek stejné oblasti

Stručně řečeno, nic se nezměnilo a mapy od Googlu se bez letecké/satelitní vrstvy i nadále neobejdou. Alespoň že ta je prvotřídní.



Problematické znázornění lesa při velkém přiblížení zůstává. Zelené jsou jen přírodní památky, nikoliv souvislé zalesněné plochy, což mate naprosto všechny od motoristů po sportovce a turisty.