Nové Macy teď určitě nekupujte. Apple příští týden uvede hromadu nových s čipy M4

Greg Joswiak, ředitel marketingu v Applu, na X oznámil, že příští bude plný oznámení týkající se Maců. A začne se hned v pondělí. Potvrdil tím dřívější spekulace, že Apple opravdu uvede nové počítače, ale protože nepřinesou žádné zásadní změny, tak se to obejde bez slavnostní konference. Překvapením však je, že firma zřejmě plánuje novinky rozředit do více dní.

A co by měl Apple představit? Ze zákulisních drbů vyplývá, že dorazí nové Macy mini, 24" iMacy a MacBooky Pro. Ty firma vybaví rychlejšími čipy M4, které už známe z letošních iPadů Pro. Pravděpodobně budou výkonnější, protože v tenkých tabletech je Apple musel trochu přidusit. A startovat by měly s 16 GB RAM.

Objeví se však také ve výkonnějších variantách. Mini přijde i ve verze s M4 Pro, MacBooky Pro kromě toho nabídnou i M4 Max. Pro a Max tradičně zvyšují počet procesorových i grafických jader a také paměťovou propustnost, aby obstály v náročnějších výpočetních úlohách.

iMacy a MBP budou podle všechno vypadat totožně jako předchozí generace, u Macu mini se po 14 letech dočkáme velkého redesignu. Stolní počítač se zmenší přibližně na úroveň Apple TV a zbaví se všech velkých USB-A ve prospěch USB-C/Thunderboltů.

Jenže co chce Apple ukazovat ve zbytku týdne? Chystá se také „nové“ příslušenství. Magic Mouse, Magic Trackpad a Magic Keyboard, které se na 99 % také nijak výrazně nezmění, ale místo konektoru Lightning dostanou USB-C. K tomu přitom Apple žádná legislativa nenutí, ale ono by hloupě vypadalo, kdyby firma u všech ostatních produktů měla USB-C a počítačové příslušenství by se drželo staršího rozhraní a kabelů.

Příští týden pak dorazí i ostrá verze macOS Sequoia 15.1, která do systému přinese Apple Intelligence, což však Evropany může zatím nechat v klidu.