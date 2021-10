Nové MacBooky Pro jsou neuvěřitelné stroje! Ale za jednu vadu na kráse to Apple schytá...

Už od příchodu přepracovaného MacBooku Air s novými čipy Apple M1 se čekalo, kdy Apple představí i výkonnější MacBooky Pro s ještě výkonnější variantou tohoto čipu, který už v základu překvapil vysokým výkonem a nízkou spotřebou.

Na dnešní prezentaci Apple konečně představil oba nové modely MacBooků Pro. Mají nový design i hardware.

Nový displej i šasi

Menší 14,2palcový MacBook Pro má rozměry 313 × 221 × 15,5 mm s hmotností 1,6 kg a větší 16,2palcový MacBook Pro pak 356 × 248 × 16,8 mm s hmotností 2,1 (resp, 2,2 kg dle druhu procesoru). Šasi bylo mírně upraveno, stále se však jedná o 100% recyklovatelný hliník ve stříbrné či vesmírně šedé.

Apple poprvé na MacBooku Pro používá Liquid Retina XDR displej s podsvícením miniLED. Má několik tisíc samostatných zón, stabilně udrží na celé ploše jas 1 000 nitů a špičkově pro HDR umí až 1 600 nitů. Podporuje rovněž technologii ProMotion pro variabilní změnu frekvence až do 120 Hz. Uživatel má ale stále šanci si pevně změnit frekvenci, což se hodí například pro filmaře. Samozřejmostí je podpora technologie True Tone a také pokrytí barevného spektra P3.

Poprvé se na těchto displejích, které mají tenčí okraje, objevuje „notch“, neboli výřez s kamerou, který známe z iPhonů. Apple jej při keynote opomněl zmínit a na všech záběrech je nenápadně schovaný ve tmavé tapetě (až na obrázek níže). Apple to sice prezentuje nikoliv jako zmenšení nebo snad narušení plochy displeje, ale naopak její rozšíření směrem nahoru (kde se ukazuje horní lišta macOS s menu dané aplikace a ovládacími ikonami). Rétorika je to krásná, ale hádám, že za tenhle nový prvek to Apple nepěkně schytá.

14palcový MacBook Pro má displej s rozlišením 3 024 × 1 964 bodů s jemností 254 ppi a 16palcový model pak 3 456 × 2 234 pixelů při stejné jemnosti 254 ppi. Kamera se dočkala zvýšení rozlišení na Full HD, nových čtyř čoček a dvakrát lepšího zobrazení v horších světelných podmínkách.

Silné kalibry M1 Pro a Max

Z pohledu výkonu Apple překvapil. Možná nejvíce ve své historii. Představil totiž dva nové vlastní 5nm procesory, které vychází z již dostupného M1 a posouvají výkon na zcela neuvěřitelné úrovně, alespoň vzhledem k tomu, že jde o mobilní čipy a zároveň už základní M1 výkonem dohnal i desktopové čipy od AMD a Intelu.

Základní varianta Apple M1 Pro s 33,7 miliardy tranzistorů má 8jádrový procesor obsahující 6 výkonných a 2 úsporná jádra, 14jádrovou grafiku, 16jádrový Neural Engine (11 TOPS). To vše s propustností paměti 200 GB/s. Upgradovat lze na 10jádrový procesor (8+2) a 16jádrovou grafiku.

Pokud chcete víc, můžete volit Apple M1 Max s 57 miliardy tranzistorů, který má v obou verzích 10jádrový procesor (8+2), avšak 24jádrovou nebo 32jádrovou grafiku a dvojnásobnou propustnost unifikované paměti – 400 GB/s. Je třeba podotknout, že vyšší propustnost se projeví jak na procesorovém, tak i grafickém výkonu, obzvláště u velmi náročných operací.

Specifikace procesorů Apple Ax/Mx CPU Výroba Tranzistory Jádra Frekvence Cache GPU Neural Engine A11 10 nm 4,3 mld 6 1,19–2,39 GHz 8 MB (L2) 3 jádra, 409,3 GFLOPS 2 jádra, 600 GOPS A12 7 nm 6,9 mld 6 1,59–2,49 GHz 8 MB (L2) 4 jádra, 576 GFLOPS 8 jader, 5 TOPS A12X 7 nm 10 mld 8 1,59–2,49 GHz 8 MB (L2) 6/8 jader,

1 350,7 GFLOPS 8 jader, 5 TOPS A13 7 nm 8,5 mld 6 1,8–2,65 GHz 8 MB (L2) 4 jádra, 691 GFLOPS 8 jader, 5,5 TOPS A14 5 nm 11 mld 6 1,8–3,1 GHz 12 MB (L2) 4 jádra, 998,4 GFLOPS 16 jader, 11 TOPS A15 5 nm 15 mld 6 1,8–3,2 GHz 24 MB (L2) 4/5 jader,

odhad 1,5 TFLOPS 16 jader, 15,8 TOPS M1 5 nm 16 mld 8 ?-3,2 GHz 16 MB (L2) 7/8 jader, 2,6 TFLOPS 16 jader, 11 TOPS M1 Pro 5 nm 33,7 mld 8, 10 ? GHz ? MB 14/16 jader,

5,2 TFLOPS 16 jader, 11 TOPS M1 Max 5 nm 57 mld 10 ? GHz ? MB 24/32 jader,

10,4 TFLOPS 16 jader, 11 TOPS

Jak náročné? Doslova extrémně. Obzvláště kvůli tomu, že oproti čipu M1 Apple do těchto čipů zapracoval třeba i specializované akcelerátory na ProRes RAW. Čipy tak zvládnou najednou zpracovat až 30 streamů v ProRes 4K nebo 7 streamů v ProRes 8K. Jen připomínám, že je tu stále řeč o kompaktním notebooku...

Z obecného výkonu například při sestavování projektu v Xcodu jsou čipy až 2,1× rychlejší než 8jádrový Intel Core i9 nebo 3,7× rychlejší než čtyřjádrový Intel Core i7 v předchozí generaci MacBooků.

V oblasti renderingu ve 4K je M1 Pro až 9,2× rychlejší a M1 Max dokonce 13,4× rychlejší než Intel Iris Plus a v rozlišení 8K pak 1,7× (M1 Pro), respektive až 2,9× (M1 Max) rychlejší než Radeon Pro 5600M s 8GB pamětí HBM2.



Zatímco M1 měl paměťové čipy jen na jedné straně, M1 Pro je má na obou a M1 Max ještě dvojnásobek

Z pohledu hrubého výkonu má grafika u M1 Pro výkon 5,2 TFLOPS a u M1 Max pak 10,4 TFLOPS. To je vyšší grafický výkon, než má PlayStation 5 (10,28 TFLOPS).

Díky unifikované paměti navíc procesor i grafiku mohou využívat celou dostupnou kapacitu extrémně rychlé paměti. V základu mají čipy 16 GB, lze si ale objednat verze s 32 GB a pouze v případě čipu M1 Max lze zvolit i 64GB variantu.

V případě SSD už Apple nasadil to nejrychlejší na trhu s rychlostí čtení až 7,4 GB/s v kapacitách 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB nebo 8 TB.

Nová klávesnice a návrat Magsafe

MacBooky přichází s novou klávesnicí, kde už Apple nepoužívá žádný dotykový Touch Bar, který tak více méně odešel do křemíkové nebe. Zůstává kvalitní podsvícení a senzor otisku prstu. Apple zapracoval opět o něco kvalitnější systém mikrofonů i reproduktorů. MacBooky Pro mají tři studiové mikrofony se směrováním paprsku a také šest reproduktorů s podporou Dolby Atmos.

Mezi porty se vrátil fanoušky milovaný Magsafe v nové 3. generaci (Magsafe 3), kdy se konektor od napájecího adaptéru s výkonem od 67 W až 140 W (dle čipu) připojí lehkým přiložení a magneticky se sám relativně pevně přichytí. Stále však máte možnost MacBook Pro napájet a nabíjet i pomocí USB-C.

Oba modely mají tři USB-C, všechny s Thunderboltem 4, HDMI výstup, čtečku karet SDXC a výstup na sluchátka. Možnosti připojení se liší dle použitého čipu. S Apple M1 Pro lze připojit dva displeje s rozlišením 6K s frekvencí 60 Hz a třetí s 4K@60, s čipem M1 Max pak tři displeje s 6K@60 a k tomu čtvrtý 4K@60.

Bezdrátové technologie zahrnují Wi-Fi 6 (802.11ax) a bohužel starší Bluetooth 5.0. Zde by se už určitě slušelo použití Bluetooth 5.2.

Výdrž lepší než u ultrabooku

Pokud si ještě pamatujete marketingový výraz „utrabook“, asi vás překvapí výdrž těchto ultimátních mobilních strojů. 14palcový model vydrží až 14 hodin při přehrávání videa a 11 hodin při prohlížení webu přes Wi-Fi.

Větší 16palcový model zvládne přehrávat video až 21 hodin na jedno nabití, případně až 14 hodin prohlížení webu při připojení přes bezdrátovou síť.

„Profesionální“ ceny

Je jasné, že MacBooky Pro jsou určené hlavně pro profíky a náročné uživatele, kteří potřebují a hlavně reálně využijí tak masivní výkon pro práci. Tentokrát ale Apple nasazuje ještě o trochu vyšší ceny, než jsme zvyklí. Nicméně vzhledem k výbavě jsou to ceny naopak výhodné. Třeba když vezmeme v potaz, kolik stojí profesionální akcelerátory pro ProRes nebo srovnatelné displeje a stroje schopné podobných věcí.

Základní varianta 14palcového MacBooku Pro vyjde na 58 990 korun, 16palcový startuje na 72 990 korun. Nejvýkonnější 16palcový MacBook Pro s M1 Max a 64GB pamětí a 8TB SSD vyjde na 180 990 korun.

Nové MacBooky Pro je možné už teď předobjednat, doručování začne příští pondělí 25. října, kdy vyjde i finální verze operačního systému macOS 12 Monterey, který bude na strojích již předinstalovaný.

