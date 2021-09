Nové grafické ovladače od Nvidie podporují Windows 11, DLSS pro 28 dalších her a přibylo i DLAA

Nvidia vydala nové grafické ovladače verze 472.12 WHQL, které jsou dostupné jak pro Windows 10, tak i pro chystané Windows 11. Firma připravila několik novinek, které potěší hlavně hráče.

Nové ovladače přinášejí optimalizaci pro nejnovější herní pecky jako Deathloop, World War Z: Aftermath, New World, Diablo II: Resurrected, NBA 2K22, Twelve Minutes, Bravely Default II, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, ale i Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, Industria či Alan Wake Remastered.

Profily DLSS jsou dostupné pro 28 nových her a další by měly díky integraci coby pluginu do Unreal Enginu rychle přibývat. Celkem už tuto technologii podporuje přes 100 her.

Novinkou, která se poprvé ukazuje ve hře Elders Scrolls Online, je DLAA neboli Deep Learning Anti-Aliasing. Trénovaná umělá inteligence se tedy dostává i na úroveň vyhlazování obrazu. Uvidíme, jak tato technologie bude v první verzi fungovat.