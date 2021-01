Nové elitní notebooky HP - lehký Elitebook, konvertibilní Elite Dragonfly a Elite Folio, výkonný Envy 14

Podnikové stroje většinou míří na nasazení přímo v korporacích. To se ale pochopitelně loni změnilo, takže nové počítače HP oslovují hlavně doma pracující zaměstnance korporací. Projevuje se to větším důrazem na nízkou hmotnost, kvalitu kamer a zvuku a také na lepší zabezpečení počítače, který se bude pohybovat mimo střežený prostor kanceláře.

Těžší než vzduch

Nový Elitebook 840 Aero G8 se tak chlubí nízkou hmotností 1,12 kg a HP jej označuje jako nejlehčí 14" běžný podnikový počítač. Počet přídavných jmen ale naznačuje, že nejde o nejlehčí počítač. Asus, Acer nebo LG se s notebooky pohybují pod jedním kilogramem už dlouho, ostatně i konvertibilní HP Elite Dragonfly se pod jedno kilo vejde.



HP Elitebook 840 Aero G8

Elitebook 840 Aero G8 je tak hlavně lehčí než jeho předchůdce, zhruba o čtvrt kila. Pořád ale vypadá jako normální notebook a stále má kromě touchpadu i trackpoint schovaný v klávesnici. Ke dvěma mikrofonům přidává třetí pro snímání okolí a tak lepší odstranění hluku při hovorech. Kamera je ale stále 720p.

Přímo uvnitř je podpora lokalizace přes Tile. Většinou Tile uvidíte v podobě malého přívěšku na klíče nebo karty do peněženky. Pokud nemůžete danou věc s Tile najít, v dosahu Bluetooth ji najdete sami, případně stačí, aby kdokoli s nainstalovaným Tile prošel okolo a vy dostanete informaci o poloze. HP to integrovalo přímo do notebooku, takže i vypnutý a od internetu odpojený počítač má pořád šanci na nalezení.

HP stále používá procesory Intel, konkrétně Core 11. generace, zdůvodňuje to hlavně požadavky podniků na podporu vPro a dalších technologií Intelu. Nabízí se například Thunderbolt pro rychlé dokování.

Pro život v nové době HP uvádí možnost čištění domácími dezinfekčními ubrousky a fyzicky zakrývanou kameru s odpojitelným mikrofonem. Doporučuje také nové USB-C monitory E24u a E27u, které umí vypínačem zapnout nejen monitor ale i připojený notebook.

Konvertibilní verze s názvem Elitebook x360 G8 pak bude existovat ve dvou verzích s 13,3" a 14" displejem.

Vážka stále pod kilo

Druhá generace lehkého konvertibilního notebooku HP Elite Dragonfly G2 je stále s hmotností pod 1 kg a podobně jako první generace se chlubí u mechanických částí 80% využitím recyklovaných materiálů. Stejně jako u Elitebooku můžete dostat podporu 5G, nechybí ani podpora Tile. Také jako procesor slouží Intel Core 11. generace.



HP Elite Dragonfly G2 na fotkách a videu

Novinkou je HP Elite Dragonfly Max, konvertibilní notebook se stejnou 13,3" úhlopříčkou. Max tu tedy neoznačuje velikost, ale spíše výbavu. Především místo 720p dostane 5Mpx kameru pro ostrý obraz a čtvrtý mikrofon pro ještě lepší zvuk při videokonferencích. Hmotnost tu ale vzroste na 1,1 kg.



HP Elite Dragonfly Max

Jde to i bez Intelu

V nové generaci přichází i HP Elite Folio, který navazuje na starší designový HP Spectre Folio. Stále tedy z vnější strany počítač kryje kůže a displej se sklápí ve dvou kloubech podobně jako u nedávno testovaného Aceru Concept 3 Ezel. Elite Folio ale jako jediná novinka nepoužívá procesory Intel. Uvnitř je Qualcomm 8cx Gen 2 s podporou 5G. Menší výkon Windows na ARM tady tolik nebude vadit. Přece jen jde více o velmi přenosný počítač pro základní kancelářskou práci, kde více oceníte delší výdrž a dotykový displej s podporou pera než vysoký procesorový výkon.



HP Elite Folio na fotkách a videu

Vyšší výkon, lepší displej

Jako poslední se představuje nový HP Envy 14. Na pohled docela nenápadný notebook podnikového střihu, který ale míří na kreativní jednotlivce v domácím prostředí. Nabídne displej z výroby přesně nakalibrovaný na sRGB, vyšší výkon díky grafice GTX 1650 Ti Max-Q, nebo funkce zaměřené na ty, kteří streamují videa svým fanouškům. Displej už dostává poměr stran 16:10, který letos slaví velký návrat.



HP Envy 14

HP jej přímo srovnává s Macbookem Pro s procesorem M1 a chlubí se více porty nebo dotykovým displejem. Spíše to ale vnímáme jako cílení na podobnou skupinu zákazníků než jako přímého konkurenta Macbooku Pro. Ostatně procesor i5-1135G7 nepatří určitě mezi nejvýkonnější a v podobných rozměrech existují ve Windows světě lepší počítače,

Při natáčení si můžete zapnout doplňkové osvětlení

Envy 14 především chce vypadat zcela nenápadně, nehraje si na nějaké agresivní tvary a osloví spíše fotografy nebo tvůrce jednoduchého videoobsahu. S procesorem i5-1135G7 a grafikou GTX 1650 Ti Max-Q bych jej na střih 4K videa nebo modelování 3D scén nedoporučil.