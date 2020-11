Nová verze Telegramu přináší připínání zpráv, seznamy skladeb, statistiky a strašidelné emoji

Vývojáři komunikační aplikace Telegram oznámili vypuštění velké aktualizace pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Nová verze 7.2 přináší mnoho novinek v čele s novým způsobem připínání zpráv, upozorněním na blízkost někoho z přátel či možností odesílání seznamů skladeb.

První velkou novinkou je možnost připnout k chatu několik zpráv. Ty pak budou zobrazovány všem účastníkům v horní části okna jako notifikace. Mezi jednotlivými zprávami lze snadno přecházet klepnutím, případně je možné je zobrazit v samostatném okně.

Tímto způsobem můžete například zobrazovat členům pravidla skupiny nebo důležitá oznámení, ale funkce připínání je dostupná i v chatech mezi dvěma účastníky. Lepší představu o tom, jak to funguje a vypadá, si můžete udělat z následujícího videa.

Novinky v Telegramu

Další novinkou je možnost zapnout si upozornění pro případ, že se některý z přátel, který s vámi sdílí aktuální polohu, ocitne poblíž. Vzdálenost, při jejímž dosažení dojde k upozornění, lze uživatelsky nastavit. V živé mapě s vyobrazením pozice je nově zobrazován také směr pohybu.

Do třetice všeho dobrého se v seznamu novinek objevuje funkce, kterou využijete, pokud si s přáteli přes Telegram posíláte písničky. Když odešlete více souborů najednou, budou uspořádány do seznamu skladeb. To má usnadnit jejich přehrávání, přeposílání nebo komentování.

Otevřením jedné ze skladeb se ostatní zařadí do fronty v integrovaném multimediálním přehrávači. Při odeslání více souborů se tyto zobrazí v plovoucí bublině chatu. Stejně, jako u fotek, budou mít uživatelé na výběr mezi otevřením všech, nebo jednoho konkrétního souboru.

Další nové funkce

Další novinku ocení především správci kanálů na Telegramu, kteří dostanou nové nástroje pro sledování aktivity. Kromě statistik celého kanálu budou mít k dispozici informace až na úroveň jednotlivých příspěvků, včetně seznamu veřejných kanálů, na které byl příspěvek přeposlán.

Uživatelé Telegramu se zařízeními s operačním systémem Android se dále mohou těšit na nové animace. Ty mají doprovázet a graficky zpestřovat odesílání zpráv a přepínání skladeb v hudebním přehrávači. Kromě toho budou moci při prohlížení přijaté fotografie provést její úpravu a obratem ji odeslat zpět – snímky tedy nebude nutné stahovat a následně opětovně nahrávat.

Konečně poslední novinkou jsou animované emoji s halloweenskou tématikou. V tomto případě stačí poslat zprávu, obsahující jen příslušný obrázek, který se po odeslání zobrazí jako animace. Čeká na vás například otevírající se rakev, zombík, pavouk, upír či netopýr. Aktualizace aplikace Telegram na verzi 7.2 je již dostupná ke stažení jak v Obchodě Google Play, tak v Apple App Store.