Nová venkovní kamera Netatmo odradí zloděje ohlušující sirénou

Netatmo zahájilo předprodej své nové venkovní bezpečnostní kamery Smart Outdoor Camera with Siren. Jak naznačuje poslední slovo v názvu, hlavní novinkou je výkonná siréna s hlasitostí až 105 decibelů, jejímž cílem je odradit případné vetřelce. Lze ji aktivovat ručně z mobilní aplikace poté, co obdržíte upozornění, že do sledovaného prostoru vstoupila nezvaná osoba.

V aplikaci je možné nastavit nejen citlivost, ale také zóny, jejichž narušení má být avizováno majiteli. Novinka je kompatibilní s chytrými asistenty Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant. Díky tomu můžete například zapnout osvětlení kamery hlasovým příkazem.

Kamera s „ječákem“

Kamera spolupracuje s aplikací Netatmo v chytrém telefonu, ve které lze sledovat jak přímý přenos, tak i pořízené záznamy. Dokáže rozeznávat lidi, zvířata a auta a posílat upozornění v případech, kdy zachytí něco neobvyklého.

Stejně, jako předchozí generace, je i tato vybavena stmívatelným LED světlem s výkonem 12 wattů, které se rozsvítí v definovaných případech. Může tak plnit roli pohybového čidla s dohledem až 20 metrů a za tmy osvětlovat prostor před domem. To se hodí například při pozdních návratech domů.

Kamera je vybavena širokoúhlým objektivem s úhlem záběru 100 stupňů, disponuje infračerveným nočním viděním na vzdálenost až 15 metrů a pořizuje záznam v rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Záznamy ukládá na paměťovou kartu microSD s kapacitou až 32 GB, odkud je lze nahrávat na FTP server nebo cloudový disk Dropbox.

Další funkce

Venkovní kamera Netatmo Smart Outdoor Camera with Siren vyžaduje pro instalaci přívod elektřiny a bezdrátovou síť. Po namontování je nutné ji spárovat s aplikací a připojit k Wi-Fi (podporuje standardy 802.11 b/g/n na frekvenci 2,4 GHz). Následně je možné k ní přistupovat z jakéhokoli místa na světě, kde je dostupný internet. Kromě aplikací pro Android a iOS je dispozici také webová aplikace pro dvě nejnovější verze prohlížečů Chrome, Safari, Firefox a Internet Explorer.

Zařízení s rozměry 50 × 200 × 100 milimetrů má jednolitý hliníkový plášť, v přední části pak najdeme odolný plast a sklo. Je určeno pro provoz v teplotách mezi -20 °C až 50 °C. Součástí balení je montážní sada a základní paměťová karta microSD Class 10 s kapacitou 8 GB.

Kameru lze předobjednat v oficiálním e-shopu Netatmo za ne právě lidovou cenu 9199,99 Kč. Výrobce, alespoň prozatím, neposkytuje žádné množstevní slevy. Proti variantě bez sirény si tak zájemci připlatí poměrně citelných 1200 korun.