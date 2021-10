Nová úroveň Geforce Now: Můžete hrát na RTX 3080 ve 120 FPS i s podporou HDR

Nvidia Geforce Now je v poslední době nejsnazší cestou jak se dostat k hraní PC her na výkonné grafické kartě. Stačí vám i obyčejný pomalý notebook či jen mobilní telefon na rychlém připojení k internetu a máte přístup k hraní v plných detailech na výkonném hardwaru kdesi v cloudu.

Zatím Nvidia nabízela dvě úrovně Geforce Now: zdarma s omezeným výkonem a délkou hraní a prioritní s předbíháním ve frontě na volný počítač a výkonnějším hardwarem (50 euro za půl roku). Nově se k tomu přidává další nazvaná příznačně RTX 3080 (100 euro za půl roku).

Se členstvím RTX 3080 dostanete přístup k serverům poháněnými grafikami RTX 3080 a vyšším dostupným rozlišením. Základní Geforce Now podporuje jen FullHD při 60 FPS, novinka vám dovolí na počítačích až 1440p ve 120 FPS a při hraní na krabičce Shield TV dokonce až 4K s podporou HDR a prostorového zvuku 7.1. Na mobilech se 120Hz obrazovkami můžete hrát také ve 120 FPS.

Aby Nvidia mohla tuto službu nabídnout, vyvinula i zcela nový serverový blok GeForce NOW SuperPOD, který obsahuje 8960 CPU jader a přes 1 000 grafických čipů s grafickým výkonem přesahujícím 39 petaflops. Každá jednotlivá instance nabídne pro grafiku 35 teraflops, zhruba trojnásobek Xbox Series X, osmijádrový procesor (16 vláken), 28 GB paměti a SSD připojené na PCIe 4.0.

Díky přechodu na 120 FPS se ještě zkrátí čas od kliknutí ke změně pixelu na obrazovce. Nvidia uvádí, že pro základní Geforce Now s RTX 2080 to je 81 ms, pro nový tarif RTX 3080 ve 120 FPS to je 56 ms. Ta stejná hra Destiny 2 má potom na Xbox Series X latenci 93 ms. Navíc Geforce Now podporuje i Adaptive Sync, kdy klient zpětně potvrzuje zobrazení snímku, aby se na straně serveru počítal a odesílal snímek přesně ve chvíli, kdy je opravdu potřeba.

Aktuálně běží GeForce Now ve 30 datových center s dostupností v 80 zemích světa. Například v Brazílii, kde hráči dlouhodobě trpí vysokými cly na dovážený hardware, má Geforce Now 88 miliónů uživatelů. V nabídce her najdete celou řadu free to play titulů včetně Destiny 2, Apex Legends nebo Dota. Díky provázání s internetovými obchody Steam, Epic Games, Ubisoft a nově i Electronic Arts si stačí hru koupit jak na běžném počítači a pak ji hrajete v cloudu. Podporují se i v akci zdarma dostupné hry na obchodu Epic Games.

Nabídka se rozšiřuje zejména směrem do nových titulů. Nechybí tedy Far Cry 6, New World, Crysis Remastered Trilogy nebo se blížící Guardians of the Galaxy. Pokud ale máte ve Steam knihovně spoustu starších titulů, doporučíme si před přechodem na plnou verzi Geforce Now raději vyzkoušet bezplatnou variantu s hodinovým limitem hraní, kdy si můžete ověřit stabilitu vašeho připojení k internetu a podporované hry.

Předplatné RTX 3080 si můžete předobjednat od dnešního dne, reálně dostupné bude v prosinci.