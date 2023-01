Nová špičková kamera pro Raspberry Pi: Fotíme a ostříme v Pythonu

Je to právě týden, co se nadace Raspberry Pi pochlubila třetí generace kamerky pro svůj stejnojmenný minipočítač. Camera Module 3 pořídíte na českém RPishopu od 695 korun a jeho hlavním lákadlem je 12MP snímací čip Sony IM708 s autofokusem!

Dnes si kamerku vyzkoušíme v praxi, napíšeme si totiž jednoduchý program v Pythonu pro elektronické ovládání ostření pomocí knihovny Picamera2 (PDF dokumentace) a GPIO Zero.

Do hry zapojíme rotační enkodér, jehož natáčením do stran budeme čočku posouvat k čipu, nebo naopak od něj, a tím velmi jemně přeostřovat na dálku, nebo naopak na nejbližší možný předmět ve vzdálenosti zhruba 10 centimetrů.

Podívejte se na video, co si dneska postavíme a naprogramujeme:

Novou kamerku ovládá Libcamera API

Než se ale vrhneme na náš slíbený projekt, nejprve malá rekapitulace pro nováčky, kteří s kamerou na Raspberry Pi pracují poprvé, anebo výhradně na starších verzích operačního systému Raspbian, respektive Raspberry Pi OS.

Na sklonku roku 2021 se v Raspberry Pi OS vše změnilo a s příchodem verze „Bullseye“ používá operační systém ve výchozím stavu k přístupu ke kamerám novou vrstvu Libcamera. Nadějný open-source framework pro Linux, Android a ChromeOS slibuje jednotné API pro práci s připojenými fotoaparáty.

Součástí balíku je i sada textových programů pro snadnou automatizaci, z nichž ty nejdůležitější najdete i v Raspberry Pi OS:

Ostříme z příkazové řádky

Jelikož vrstva Libcamera podporuje prakticky cokoliv, co může umět každý snímací čip – včetně ostření –, po připojení nového Camera Module 3 není třeba instalovat žádný další software.

Takže kdybychom chtěli uložit z příkazové řádky Raspberry Pi pořídit snímek fotka.jpg v plné automatice včetně zaostření, stačí prostě stejně jako u starších kamer zavolat:

libcamera-still -o fotka.jpg



Automatické ostření ve výchozím stavu (ostré objety vyplňující většinu scény a rozmazaný model Petřína v popředí)

Na rozdíl od běžného softwaru pro ovládání třeba webkamery na vašem laptopu ale máte k dispozici samozřejmě hromadu dalších parametrů pro plnou automatizaci.

Dejme tomu, že bychom ostření stále přenechali na automatu, ale s důrazem na ty nejbližší objekty (zhruba ve vzdálenosti 10 cm od čočky. V takovém případě příkaz lehce upravíme a napíšeme:

libcamera-still –autofocus-range macro -o fotka.jpg



Automatické ostření s důrazem na nejbližší objekty (ostrý model Petřína)

Do třetice bychom mohli namísto automatického zaostření nastavit vzdálenost čočky ručně. Nejprve přepneme pomocí parametru –autofocus-mode ostření na manuál a parametr –lens-position pomůže se samotným posunem čočky pomocí aktuátoru.

Pracuje s rozsahem 0,0-10,0, přičemž 0 představuje zaostření na nekonečno a 10 na nejbližší možný objekt ve vzdálenosti zhruba 0,1 m. Z toho plyne, že k přepočtu na metry můžete použít formulku 1/hodnota.

Když bychom chtěli zaostřit na vzdálenost 10 centimetrů, zavoláme příkaz:

libcamera-still –autofocus-mode manual –lens-position 10 -o fotka.jpg



Ruční zaostření zhruba na 10 centimetrů

Pokud jsme se nepochopili, tak ještě jednou: Zadali jsme číslo 10, přepočet na metry je 1/číslo, takže 1/10 = 0,1, což dělá 10 centimetrů.

Program Libcamera-still nabízí hromadu dalších parametrů ostření včetně rychlosti, velikosti nebo třeba polohy ostřící oblasti (třeba pro případy, kdy chceme nechat vše na automatiku, ale s prioritou ostření na objekt v levém horním rohu).

Picamera2 zpřístupní Libcameru v Pythonu

Pokud bychom chtěli ovládat kameru ještě podrobněji, můžeme se pustit do pročítání dokumentace k aplikačnímu rozhraní Libcamera a napsat si vlastní C/C++ program. Pro rychlé experimenty v Pythonu ale máme na Malině k dispozici také populární a už v úvodu zmíněnou knihovnu Picamera2.



Náš program v Pythonu níže zobrazí rychlý náhled z kamery

Dvojka na konci upozorňuje, že se jedná o druhou generaci knihovny, která už staví právě na vrstvě Libcamera a není kompatibilní se starými verzemi operačního systému a stejně tak kamerami.

Práce s knihovnou Picamera2 pro Python je velmi jednoduchá a v dokumentaci (PDF) najdete hromadu stručných příkladů prakticky pro všechny situace. Pojďme si tedy krok za krokem postavit náš ruční elektronický mechanizmus.



K Raspberry Pi připojíme tlačítko s rotačním enkodérem, jehož otáčením ručně přeostříme. Všimněte si, že náhled je nyní zaostřený na cívku s pájkou v popředí

Kdyby měl minipočítač Raspberry Pi A/D převodník a analogový vstup, mohli bychom k desce připojit třeba jednoduchý otočný potenciometr a jeho natáčením do stran ovládat popět nastavení ostřící čočky v rozsahu 0,0-10,0.

Tlačítko s rotačním enkodérem

Malina nicméně analogový vstup nemá, a tak namísto poťáku sáhneme po kolíkovém ovladači s rotačním enkodérem a tlačítkem. Najdete ho v každém obchodě pro elektrokutily, a pokud máte v dílně 3D tiskárnu od Průši, úplně stejný kolíkový enkodér slouží jako základní ovládací tlačítko, jehož otáčením procházíte menu a stisknutím potvrdíte volbu.



Prototypovací modul tlačítka s rotačním enkodérem a prakticky identická součástka na 3D tiskárně Original Prusa i3 MK3S+

Úplně stejně to uděláme i v našem experimentu. Otáčením do jedné ze stran budeme navyšovat, nebo naopak snižovat ostřící hodnotu, no a stisknutím kolíku dáme knihovně Picamera2 povel k tomu, aby uložila fotografii v plném rozlišení a ve formátu JPEG.

Jak funguje rotační enkodér Otáčející se hřídel ovladače s rotačním enkodérem spíná dva obvody, na kterých se tak mění logické stavy 0 a 1. Jejich časovou posloupností můžeme zjistit, jakým směrem otáčíme hřídel a o kolik kroků.

Konstrukce enkodéru s diskem s otvory Jedna z konstrukcí enkodéru na schématu výše: Když se vodiče CLK a DT dostanou nad otvor, bude na nich logická 1. Když budou klouzat po disku, bude na nich logická 0. Podle posloupnosti pulzů snadno určíme směr otáčení a ze střídání 0 a 1 pak kroky enkodéru. Kolíkovému ovladači s rotačním enkodérem se podrobně věnuji v únorovém vydání časopisu Computer. Oživíme jej v Arduinu a vysvětlíme si i princip funkce analogového potenciometru a děliče napětí.

GPIO Zero detekuje otáčení enkodéru

Samotný rotační enkodér oživíme pomocí další předinstalované knihovny GPIO Zero, která už podle svého názvu pracuje s digitálními signály na hlavní liště pinů desky Raspberry Pi. Pro ovládání enkodéru, který připojíme na piny 13 (DT) a 19 (CLK) minipočítače, slouží třída RotaryEncoder.

Na třídu pak skrze její metody when_rotated_clockwise a when_rotated_counter_clockwise napojíme funkce, které třída vyvolá, jakmile otočíme hřídelí o krok ve směru hodinových ručiček, nebo proti.

Úryvek kódu pro registraci události na rotačním enkodéru:

from gpiozero import RotaryEncoder rotor = RotaryEncoder(19, 13) rotor.when_rotated_clockwise = ostreniDoBlizka rotor.when_rotated_counter_clockwise = ostreniDoDalky

Pokud se tak stane, v každé z těchto funkcí podle směru otáčení přičteme, nebo naopak odečteme konstantu 0,1 k výchozí ostřící hodnotě. Ta tedy bude lineárně klesat, nebo růst o skok 0,1 a v kódu zároveň zajistíme, aby se měnila jen v rozsahu 0,0-10,0.

Úryvek kódu pro funkce, které otáčením zvýší, nebo sníží pomocnou proměnnou pro polohu ostřící čočky:

def ostreniDoBlizka(): global poloha poloha += 0.1 def ostreniDoDalky(): global poloha poloha -= 0.1

A také detekuje stisk jeho tlačítka

Enkodér funguje zároveň jako tlačítko, které je připojené na jeho signál SW. Propojíme jej s pinem 26 na desce Raspberry Pi (piny 13, 19 a 26 jsou všechny vedle sebe) a z knihovny GPIO Zero povoláme do boje další třídu Button.

Úryvek kódu pro registraci stisku tlačítka:

from gpiozero import Button spoust = Button(26) spoust.when_pressed = ulozitSnimek

Podobně jako enkodér má Button k dispozici několik událostních metod, přičemž nás zajímá when_pressed. Asi netřeba napovídat, že ji třída tlačítka zpracuje v okamžiku, kdy stiskneme kolík rotačního enkodéru.

Picamera2 posune ostřící čočku a pořídí snímek

Na řadu konečně přichází knihovna Picamera2. V úvodu článku nejprve nastartujeme kameru v náhledovém režimu. Obraz bude mít nízké rozlišené, ale na oplátku můžeme na desktopu Raspberry Pi OS spustit okno s náhledem s vysokou obnovovací frekvencí, ve kterém okamžitě uvidíme, jak se nám obraz přeostřuje podle otáčení enkodéru.

Úryvek kódu pro start kamery v náhledovém režimu:

from picamera2 import Picamera2, Preview kamera = Picamera2() config_nahled = picam2.create_preview_configuration() config_fotoaparat = picam2.create_still_configuration() kamera.configure(config_nahled) kamera.start_preview(Preview.QTGL, x=50, y=50, width=800, height=600) ​kamera.start()

K ručnímu nastavení ostřící hodnoty z rozsahu 0,0-10,0 slouží metoda set_controls, pomocí které můžeme nastavit libovolný parametr kamery, který podporuje vrstva Libcamera. V našem případě to bude parametr AfMode, tedy režim ostření, který nastavíme podobně jako u textového programu libcamera-still na manuál, a zároveň parametr LensPosition, který už očekává numerickou hodnotu 0,0-10,0.

Úryvek kódu pro ruční nastavení polohy ostřící čočky:

kamera.set_controls({"AfMode": controls.AfModeEnum.Manual, "LensPosition": poloha})

K uložení snímku do souboru pak použijeme metodu capture_file. Ovšem pozor! Kameru jsme spustili v rychlém náhledovém režimu, takže hotový JPEG by měl také náhledové rozlišení.

My jej chceme v plné kvalitě, a tak pomocí metody switch_mode přepneme kameru do režimu plnohodnotného fotoaparátu, pořídíme snímek a zase se přepneme zpět do nenáročného náhledového režimu. Během pořizování snímku se proto náhled z kamery pozastaví.

Úryvek kódu pro změnu režimu na fotoaparát, pořízení fotky a návrat do náhledového režimu:

kamera.switch_mode(config_fotoaparat) kamera.capture_file("fotka.jpg") kamera.switch_mode(config_nahled)

A takto vypadá zachycený výsledek v JPG po ručním doostření na nejbližší možný bod (cca 10cm):



Snímek z kamery po elektronickém ručním doostření

Picamera2 toho zvládne více

A to je celé. Dnes jsme si vyzkoušeli práci s novým kamerovým modulem Raspberry Pi Camera Module 3 v knihovně Picamera2 pro Python, ve které jsme ručně nastavovali ostřící hodnotu odpovídající vzdálenosti čočky od snímacího čipu.

Picamera2 toho ale umí samozřejmě mnohem vice včetně zachytávání videa nebo zachytávání surových nekomprimovaných bitmap pro další zpracování třeba pomocí neuronové sítě nebo oblíbené knihovny pro počítačové vidění OpenCV. To si ale ukážeme zase někdy příště.

Kompletní zdrojový kód programu v Pythonu: