Nová platforma AM5 nám zase vydrží dlouho, říká šéfka AMD

Ve druhé polovině roku na trh zamíří nové desktopové procesory AMD Ryzen 7000 s jádry Zen 4 vyrobené 5nm procesem. Přinesou vyšší výkon, podporu nových technologií a také novou patici AM5. S tou AMD opět počítá dlouhodobě, řekla šéf firmy Lisa Su.

Už i stávající platforma AM4 je tu s námi nezvykle dlouho. Životní cyklus bývá obvykle asi tři roky, ale AM4 už brzy rozjede šestou sezónu. AMD ji představila v září 2016 spolu s procesory Athlon X4 „Bristol Ridge“ a třístovkovými čipsety A320, B350 a X370, v prodeji byla od února 2017.

Následně se dočkala dalších dvou generací čipsetů, zažila nástup PCIe 4.0 a a příchod čtyř generací procesorů Ryzen či Athlon s jádry Zen, Zen+, Zen 2 a Zen 3. Definitivní tečkou bude nejspíš čerstvě uvedený Ryzen 7 5800X3D, experimentální osmijádro s 96MB vyrovnávací pamětí.

AM5 (LGA1718) přinese nový design procesorů i patice. AMD z procesorů odstranilo piny a vyměnilo je za kontaktní plošky, jako jsou na Threadripperech nebo konkurenčních Intelech. Kromě toho, že na AM5 odstartují 5nm procesory, pětky najdeme i jinde. Nové procesory budou podporovat rozhraní PCIe 5.0 a rychlejší paměti DDR5.

Právě jejich výkonnostní potenciál bude důvodem, proč i AM5 může na trhu setrvat klidně dalších pět let. Už jsou sice specifikace PCIe 6.0 s dvojnásobnou propustností, ale mnohem složitějším, žravějším a též dražším návrhem. Grafické karty nedokážou pořádně využít ani PCIe 4.0, na limity naráží leda tak SSD. Jenže budou třeba v běžných desktopech úložiště s rychlostmi okolo 32 GB/s?

Není samozřejmě vyloučeno, že AMD už AM5 navrhovalo s tím, že do desek i procesorů by v průběhu jejího života mohla podpora PCIe 6.0 přijít, ale pokud se tak nestane, málokdo se bude zlobit. Paměti DDR6 jsou zatím pouze na papíru, takže reálně několik let daleko. Obě šestková rozhraní tak mohou stylově přijít až s budoucí platformou AM6.

Co však dlouhý život AM5 bude znamenat pro uživatele? Snadný upgrade do budoucna. Kdo si na podzim koupí nový Ryzen 7000, možná do stejné desky jednou osadí i Ryzen 9000. Ostatně dnes už někteří výrobci vydávají nové biosy pro starší desky s čipsety X370 a B350 (ty představené v roce 2016), které zajistí podporu aktuálních Ryzenů 5000.

Kdo si v minulosti koupil kvalitní desku s Athlonem X4 940, ten může upgradovat na Ryzen 9 5950X s asi desetkrát vyšším vícevláknovým výkonem.

