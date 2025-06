Nová Meteostanice Netatmo je levnější, barevnější, s více informacemi, ale přitom stále stejná

Netatmo po třinácti letech konečně aktualizovalo svůj klíčový produkt - Netatmo Weather Station. O novince se šuškalo, ale netušili jsme, co vlastně bude nového. Reálně se po stránce hardwaru nezměnilo nic. Ostatně se jmenuje Netatmo Weather Station Original, takže samo Netatmo přiznává, že je to prostě to, co už dobře známe.



Nová mátová barva meteostanice

Nemění se vnější rozměry, v rámci designu budou dříve stříbrné vnější kryty barevnější, ale zůstávají i základní měřené veličiny jako teplota, vlhkost a koncentrace CO₂. K tomu v aplikaci dostanete nově i UV index a koncentraci pylů. Pokud je například hladina pylu velmi vysoká, aplikace varuje: „Vzduch je přesycen pylem: u citlivých jedinců hrozí silné alergické reakce. Je doporučeno vyhnout se delším venkovním aktivitám.“ V aplikaci se také dozvíte informace o východu a západu slunce a zbývající dobu slunečního svitu pro daný den.



Nová písková barva meteostanice

UV index a pylové zpravodajství najdete i v běžných aplikacích pro předpověď počasí. Není tedy nutné kupovat hardwarovou meteostanici, abyste se to v její aplikaci dozvěděli. Spíš jde o propojení informací do souhrnného balíku, který pak následně můžete provázat a analyzovat vzájemné závislosti.

Weather Station Original bude již brzy v prodeji za cenu 4 240 Kč bez skrytých poplatků nebo předplatného, bude proto dostupnější než předchozí model s méně funkcemi, nabízený za 4 900 Kč. Ten předchozí se ale často objevoval ve slevových akcích, takže za plnou cenu jste jej museli kupovat jen výjimečně.

Nás teď hlavně zajímá, kdy Netatmo uveden i nějakou skutečnou novou generaci, když tu starou odlišil nově přídomkem Original.