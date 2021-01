Nová kamera Intel RealSense ID obsahuje A.I. pro identifikaci konkrétní osoby

Jednou ze specialit laptopů Surface a několika dalších notebooků je rychlé přihlašování Windows Hello pomocí 3D kamery RealSense a skenu tváře.

Z technologie se sice kvůli relativně vysoké ceně 3D kamer od Intelu nestala samozřejmost napříč přenosnými počítači s Windows 10, nicméně by nyní přesto mohla být o něco dostupnější. Především pro podniky a nejrůznější povozy.

Intel totiž na začátku roku představil nový produkt RealSense ID. Kamera, respektive její surový modul pro hardwarové integrátory, je nyní rovnou vybavená výpočetní jednotkou s podporou strojového učení pro rozpoznávání a identifikaci konkrétní lidské tváře. Vše probíhá offline přímo v šifrované paměti čipu.



Intel slibuje rychlost, bezpečnost a hlavně nízkou chybovost

Intel slibuje, že jakmile se kamera naučí rozpoznávat konkrétní osobu, identifikuje ji i v případě čerstvého plnovousu a dalších atributů, které se mohou v průběhu života snadno měnit.



RealSense ID jako USB-C kamera a vývojový modul.

Intel se také chlubí velmi nízkou chybovostí, samozřejmě funkcí za jakýchkoliv světelných podmínek a snadným programováním v C, C++ nebo třeba C#. Zdrojové kódy ukázek najdete zde.

Firma doufá, že se na trhu díky RealSense ID objeví nové produkty. Třeba chytré domovní zámky, docházkové systémy na pracovištích nebo třeba speciální kiosky/bankomaty s identifikací pomocí tváře.



Jak USB-C kamera, tak modul jsou maličké

RealSense ID je nyní k dispozici ve dvou podobách: jako USB-C krabička, kterou lze pomocí šroubového závitu rovnou instalovat prakticky kamkoliv, a jako vývojový modul. Zatímco krabička přijde zájemce v předprodeji na 99 amerických dolarů, surový kamerový modul nabízí Intel po deseti kusech za 750 dolarů. Prodej začne v březnu letošního roku.

Technická dokumentace (datasheet):