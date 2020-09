Nová kalkulačka z britské univerzity se pokusí lépe odhadnout, kdy zemřete

Jedna z odvěkých otázek zní: Kolika let se asi dožiji? Jen co lidstvo vynalezlo internet a WWW, na scéně se objevila hromada pochybných kalkulaček, které to prý spočítají. Má to ale jeden háček, některé z nich jsou natolik obecné, že se výsledek v přesnosti blíží spíše hodu kostkou.

V každém případě, na scéně je nová kalkulačka, kterou tentokrát vytvořili statistici z University of East Anglia. Už naštěstí nevyplňujete jen pohlaví, věk a hmotnost, ale i hromadu dalších údajů, aby vás mohl algoritmus lépe spárovat s jednou z mnoha demografických skupin.



Stačí vyplnit formulář a dozvíte se, jak jste na tom při srovnání s dostatečně velkým statistickým vzorkem a tedy i pravděpodobnostním modelem naděje dožití

Byť je kalkulačka primárně určená Britům, jejichž demografický model používá (a nutno připomenout, že Velká Británie má opravdu mnohem vyšší naději dožití než Česka republika), přesto ji můžete použít i mimo UK s tím, že zvolíte jako své bydliště generický vyspělý region.



Britský statistický úřad nabízí vlastní jednodušší kalkulačku. Ale pozor, vychází z britských demografických dat a Britové mají vyšší naději dožití než Češi.

Dále vyplníte, zdali trpíte některou z nabízených chronických nemocí (vysoký tlak, cholesterol apod.), no a pak už jen klepnete na tlačítko Calculate life expectancy.

Pokud vám náhodou vyjde opravdu vysoké číslo, které slibuje i okolo vaší čtyřicítky, že zde budete ostatní obtěžovat dalších padesát let, opět připomeneme, že se nemusíte ničeho obávat, průměrná naděje dožití je totiž v ČR mnohem menší než kdesi na britském venkově.



Kalkulačka přisoudila autorovi tohoto článku dalších 51 let života, což hraničí se sci-fi

Sice se rok od roku zvyšuje, i tak je ale u čerstvě narozených stále mnohem nižší než v UK. V případě mužů narozených v letech 2017-2018 je to v průměru jen 76 let, zatímco u žen narozených ve stejném období už o něco slušnějších 82 let.

Nelze tedy než doufat, že máte dobré geny, devadesátileté prarodiče, a tak vám evoluce nadělí třeba o dekádu více.



Česká realita podle ČSÚ a naděje dožití novorozenců z let 2017-2018

Na stranu druhou, při výpočtu naděje dožití se často zapomíná na kvalitu takového života. Přece jen, přežívání v léčebně dlouhodobě nemocných a aktivní sportovní stáří za hranicí osmdesátky jsou dva diametrálně odlišné světy.

Stručně řečeno, podobné kalkulačky jsou povětšinou zcela irelevantní.