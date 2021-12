Nová generace serverových procesorů AMD Epyc bude mít 12kanálové rozhraní pro paměti DDR5

AMD na příští rok chystá novou generaci serverových procesorů Epyc, které budou mít 96 jader, respektive i 128 jader. Nová architektura Zen 4 přinese ale kromě PCI Express 5.0 i podporu operačních pamětí DDR5.

Právě v oblasti paměťového subsystému se podařilo zjistit webu Phoronix informaci, že tyto čipy budou mít paměťové řadiče pro 12kanálové připojení pamětí DDR5. To je poměrně velký skok v propustnosti oproti současnému 8kanálovému řešení obzvláště s tím, že paměti DDR5 mají navíc i mnohem vyšší rychlosti čtení a zápisu oproti DDR4.

Při využití všech 12 kanálů se standardními paměťmi DDR5 by se propustnost měla dostat do oblasti kolem 460,8 GB/s a navíc bude možné také zvýšit celkovou kapacitu. S DDR5 totiž narostla též velikost jednotlivých modulů. Místo současného limitu 4 TB bychom se tak měli dočkat až 6 TB, přičemž s podporou dvou modulů na kanál pak klidně až 12 TB paměti DDR5 na jeden 128jádrový procesor. Pro levnou virtualizaci v cloudu to bude ideální řešení.