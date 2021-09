Nová akční kamera GoPro Hero 10 slibuje úžasné zpomalené záběry

Kult mezi akčními kamerami jde do další generace. Jmenuje se GoPro Hero 10 a hlavním trumfem je nový procesor GP2, který zvládne zpracovat větší množství dat. To v praxi znamená posun maximálního rozlišení na 5,3K při 60 snímcích za sekundu. Staré dobré 4K video běží při 120 FPS a 2,7K dokonce při 240 FPS. To už je velmi dobrý základ pro zpomalené záběry.

Lepší má být i obrazová kvalita s důrazem na šero a noční scény. Hero 10 fotí v rozlišení 23,6 MPx. Vyšší výkon se uplatní také ve stabilizaci, už v minulé generaci podávala působivé výsledky, s technologií HyperSmooth 4.0 můžete úplně zapomenout na gimbal.

Pomůže nový procesor vyšší stabilitě systému? Právě zamrzání a náhodné vypínání je největší bolest starších generací.

Tvar těla je naprosto shodný jako u předchozí generace, což je skvělá zpráva pro majitele příslušenství. Drobný tip: Zepředu poznáte Desítku podle modrého nápisu GoPro (Devítka má bílý). Přední displej se hodí při selfie záběrech (a má vyšší obnovovací frekvenci, takže už nevypadá jako slideshow), hlavní zadní displej je dotykový. Výkonnější procesor znamená i výrazně rychlejší reakce uživatelského prostředí. Líbit se bude i rychlý a jednoduchý přenos záběrů z kamery do smartphonu kabelem.

Takhle GoPro představuje svůj nový vlajkový model:

Cena je vyšší. Model Hero 9 začínal na 449 dolarech, Hero 10 startuje na 499 dolarech.