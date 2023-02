Nová AI od Googlu se hned na začátku tragicky spletla a tržní hodnota korporace se propadla o miliardy

Tak toto se nepovedlo! Google ve středu a na evropském kolbišti představoval spíše drobnější novinky ve svých stávajících službách a při té příležitosti odhalil i některé další detaily k nové generaci svého vyhledávače vyzbrojené AI chatbotem Bard.

Na akciových trzích to ale paradoxně dopadlo katastrofou, tržní hodnota mateřského Alphabetu se totiž propadla až o 100 miliard dolarů. Důvodem by mohla být vedle možná větších očekávání, co všechno Google ve středu prozradí, také drobná aféra, která se pořádně rozhořela až včera.

Je to vlastně jen drobnost, která se v plné síle projevila i u ChatGPT, nicméně tvrdě zasáhla renomé Googlu. Ten totiž na svém Twitteru 6. února publikoval krátkou propagační animaci, ve které Bard odpovídá na dotaz, co všechno už dokázal vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST).

Bard chyboval

Jedním z údajných milníků mělo být podle Barda mimo jiné to, že to byl právě JWST, který jako první pořídil snímek exoplanety – planety mimo sluneční soustavu. To je samozřejmě naprostý nesmysl, kupodivu ale trvalo ještě několik dalších desítek hodin, než na to někdo pořádně upozornil a chyba se rozšířila do éteru.



Ne, toto je prostě chyba a je to všeobecně známá věc. Žádná pokročila astronomie

Každý pravidelný čtenář našeho VTM dobře ví, že snímky exoplanet máme dokonce téměř dvě desítky let, ten první totiž pořídila Evropská jižní observatoř už v roce 2004!

ChatGPT chybuje neustále, takže teď možná zamrazilo i manažerům v Microsoftu

Kdyby byla jiná doba a Bard by byl jen zajímavou technologií, nehrálo by to roli. Vždyť i ChatGPT, na jehož základní technologii staví také nový Bing, nám ještě loni na podzim tvrdil, že je Ostrava větší než Brno a i dnes by si o něm troufal tvrdil, že je to bezchybný znalostní stroj, jen naprosto zaslepený blázen. ChatGPT chybuje a chybuje často.



Chybovat je lidské, ale právě proto přece stavíme roboty

Nicméně se píše únor 2023, v úterý měl tiskovku Microsoft, ve středu Google a právě nová generace AI ve vyhledávačích bude tématem letošního roku a stejně tak náplní nové bitvy o nejlepší vyhledávač na světě. Je proto naprosto přirozené, že každé podobné klopýtnutí zamává trhem.

AI chatbot musí jet na 100 %, jinak je k ničemu

AI chatbot, který bude páteří vyhledávače, musí být prostě bezchybný. Přes to nejde vlak! Nehrajeme tu na 95% úspěšnost AI. Hrajeme tu na 100% úspěšnost. Příští týdny a měsíce ukážou, jestli je něco takového technicky vůbec možné a jestli bude chybovat jen Bard, anebo s nějakou mírou chybovosti počítá i Microsoft ve svém Bingu.

Nešťastná animace má ale ještě jednu rovinu. Je s podivem, že si takové chyby nevšiml před publikací ani samotný Google. Přece jen, nenatáčel animaci s dotazem, jak se peče bábovka, že?

Proč si prostě správnost výsledku nezkontrolovali v... Googlu?