Notebooky pro rok 2022: procesory, grafiky, displeje a bláznivé vychytávky od hlavních značek

AMD i Intel pak budou párovat nové procesory také s výkonnějšími pamětmi DDR5 . Opět teprve uvidíme, jak se to reálně projeví na výkonu a výdrži notebooků.

AMD na to zareaguje novou generací mobilních procesorů Ryzen série 6000 na platformě Zen 3+, které kromě vyššího výkonu v úspornějším podání dostanou hlavně integrovanou grafiku RDNA2 se zhruba dvojnásobným výkonem oproti předchozí integrované grafice na procesorech Ryzen. Tato nová grafika podporuje i ray-tracing, ale tady nečekejte masivní výkon, spíš schopnost zobrazení.

Tyto procesory se nejprve objeví ve výkonnějších herních noteboocích, ale úsporná jádra by i tady mohla při kancelářské činnosti nebo sledování videa prodloužit výdrž na úroveň kancelářských notebooků.

Hlavně lepší grafiky v levnějších noteboocích

Nvidia uvede výkonné (a drahé) mobilní grafiky RTX 3080 Ti a RTX 2070 Ti, popravdě ale zajímavější bude sledovat dolní konec nabídky. Ze základní grafiky Nvidia MX450 je nyní otloukánek, ze které ho si dělají legraci nové integrované grafiky AMD RDNA2 i nová úsporná grafika Arc od Intelu.

Nové procesory AMD série 6000 i v úspornějších U verzích nabídnou grafiku, která mnohým bude pohodlně stačit na jejich herní požadavky. Oproti té stávající je dvakrát výkonnější, čímž se ze slabých 20 FPS dostanete na hratelných 40 FPS. Jasně, plynulých 60 FPS uvidíte jen u méně náročných her nebo v nízkém nastavení, ale otevírá to svět her i spoustě počítačů v kategorii pod 20 tisíc.



Samostatné Radeony v noteboocích nabídnou veli úsporný provoz

Hodně uslyšíte, že nová grafika AMD odpovídá té v konzolích Xbox Series X a Playstation 5. Funkčně sice zvládne to samé, ale ne stejně rychle. Půjde prostě o výkonnější, ale stále základní grafiku.

Zatím přesně nevíme, jaký výkon můžeme čekat od nové samostatné grafiky Intel Arc. Bude nejspíš plnit roli základní samostatné grafiky s nižším, ale použitelným výkonem. Tedy někde mezi GTX 1650 a RTX 3050. Především ale díky úspornému provedení a spolupráci s procesory Intel můžeme čekat delší výdrž a případnou výpomoc grafiky a procesoru na výpočtech.



Grafika Intel Arc přijde později a zatím se o ním moc neví. To, že bude i v herním notebooku Alienware, naznačuje, že výkon nebude úplně tragický

Ve větší míře také dorazí nové samostatné notebookové grafiky od AMD, které dokáží nabourat hráz Nvidie a proniknout i mezi výkonnější notebooky. OPět ale budeme muset vše prověřit, abychom dokázali herní výkon a doplňující funkce vhodně zařadit do kontextu celkové nabídky.

Další důležitou inovací v grafikách je větší nabídka modelů s MUX Switch. V herních noteboocích je často výstup na displej a HDMI pevně spojený s grafikou na procesoru a externí výkonná grafika musí posílat svůj obsah do grafiky na procesoru, odkud se teprve zobrazí.

To je dobré pro spotřebu, protože když to není nutné, nemusí externí grafika vůbec jet a vše obslouží grafika na procesoru. Snižuje to ale herní výkon a nelze využít třeba G-Sync pro plynulejší obraz. Jen extrémní notebooky, které kašlou na spotřebu, mají externí grafiku přímo napojenou na displej.

Výrobce ale může použít také MUX Switch, kdy dovolí uživateli přepínat výstup na přímo pro vyšší výkon nebo skrze interní grafiku pro vyšší výdrž. Spolehlivě jste MUX Switch (pod označením hybridní režim) našli u herních notebooků Lenova, nyní se napříč celou nabídkou přidává také Asus ROG a to i u tenkých nebo levnějších modelů. Pokud si tak letos budete kupovat herní notebook, ujistěte se, že má MUX Switch. Pokud ne, najdete určitě víc jiných, které to nabídnou.