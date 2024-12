Notebooky musí nabíjení přes USB-C zavést do dubna 2026. Týká se to i těch nejvýkonnějších modelů

Od 28. prosince v EU platí nařízení, podle něhož výrobci nesmí uvádět na trh nové mobily, foťáky, handheldové konzole, sluchátka, myši, klávesnice a další bezdrátová zařízení bez konektoru USB-C. Týká se to všech, které nějaký nabíjecí konektor nabízejí. Pokud mají jen bezdrátové nabíjení nebo se spoléhají čistě na vyměnitelné baterky, tak se jich eurosměrnice netýká.

Evropská komise ale dala delší čas na implementaci výrobcům notebooků. Ty musí USB-C nabídnout až od 28. dubna 2026. Někde se můžete dočíst, že se to týká jen modelů a s dobíjecím výkonem do 100 W, ale není to pravda. Týká se to všech přenosných počítačů.

Zmatení vychází z nepochopení původního návrhu směrnice. Ten uváděl, že USB-C je schopné přenášet až 100 W. Loňská revize to ale napravila a rovnou se odkazuje na příslušnou normu EN IEC 62680-1-3:2022, která bere v potaz i zavedení nového standardu USB Power Delivery 3.1 s výkonem až 240 W.

Evropská komise nicméně upřesňuje, že povinnost zavést jednotný konektor se týká všech notebooků, tedy i těch s nabíječkami s vyššími výkony. Pokud například herní notebook vyžaduje 300W adaptér, musí nabídnout 240W variantu USB PD. Vedle toho ale může obsahovat i proprietární kolík schopný přenést vyšší výkon.

V praxi by to znamenalo, že model s velkým a jasným displejem, nejvýkonnějším procesorem a grafikou by nemohl v plné zátěži běžet jen přes USB-C. Ve vypnutém/pohotovostním stavu nebo při nižší zátěži ale výkon bude stačit pro nabíjejí i běh systému.

Na co regulace nemyslí

Nová směrnice ale má i sporná místa. V seznamu regulovaných zařízení například chybí gamepady a jiná bezdrátová herní zařízení. Nařízení počítá jen s myšmi, klávesnicemi a přenosnými konzolemi typu Nintendo Switch nebo Steam Deck.

Nezmiňuje však ani drony a v tuto chvíli ještě pořád není jasné, jestli se na ně může pohlížet jako na digitální fotoaparáty, pokud jím vybaveny jsou a natáčení/focení je klíčovou funkcí zařízení.