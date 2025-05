Notebooky Aceru pro letošní rok. Všechno s AI, dorazí matný dotykový OLED i prcek vážící méně než kilo

V rámci svého domácího Computexu tchajwanský Acer razantně obměnil nabídku svých notebooků a představil 13 nových modelů. Většina novinek sice bude přicházet na trh až v průběhu prázdnin, ale něco dorazí do Evropy už za pár týdnů.

Překopaný základ

Největší obměna se týká základní řady Aspire. Ta dostane šest nových modelů ve dvou úhlopříčkách 14 a 16 palců. Aspire 14 AI a také Aspire 16 AI budou k dispozici se třemi typy procesorů. Snapdragon X, Intel Core Ultra 7 258V a AMD Ryzen AI 7 350. Všechny Aspire AI mají hliníkové tělo a můžete jej mít i s OLED displeji. IPS displeje v obou úhlopříčkách dostanou rozlišení 1920 × 1200, to samé má i menší OLED, 16" OLED nabídne rozlišení 2048 × 1280. Všechny mají 65Wh akumulátor, který u menšího Aspire 14 AI se Snapdragonem X slibuje 28 hodin přehrávání videa.

Model Na trhu Cena Acer Aspire 14 AI se Snapdragonem X od června od 899 EUR Acer Aspire 14 AI s procesorem Intel Core od července od 999 EUR Acer Aspire 14 AI s procesorem AMD Ryzen AI řady 300 od července od 999 EUR Acer Aspire 16 AI se Snapdragonem X od července od 999 EUR Acer Aspire 16 AI s procesorem Intel Core od srpna od 1 099 EUR Acer Aspire 16 AI s procesorem AMD Ryzen AI řady 300 od srpna od 1 099 EUR

Swift Go 14/16 AI

Další dva notebooky patří do řady Swift Go. Ta sahá mírně nad řadu Aspire a tak s ní má mnoho společného. Swift Go 14 AI a Swift Go 16 liší jen úhlopříčkou displeje. Ten můžete mít stejný jako u Aspire – IPS nebo OLED, stejná jsou i rozlišení menších a větších variant.

Swift Go ale získáte jen s procesory Intel, konkrétně až Intel Core Ultra 7 processor 258V, který nabídne na svém NPU výkon 47 TOPS.

Model Na trhu Cena Acer Swift Go 14 AI od července od 1 099 EUR Acer Swift Go 16 AI od července od 1 199 EUR

S AI i bez

Ač snad všechny novinky nesou AI v názvu, zákazníci dostanou zajímavou volbu. Za stejnou cenu se totiž budou prodávat notebooky Swift X a Swift X AI. Oba dva se nějakých AI výpočtů nezaleknou, protože budou mít grafiku GeForce RTX 5070, ale notebook označený jako AI bude obsahovat až procesor Ryzen AI 9 365, ten bez označení dostane procesor až Intel Core Ultra 9 285H. Procesor Intelu má totiž slabší NPU s výkonem jen 13 TOPS, což nestačí na označení Copilot+ PC. Počítá se u něj s párováním s výkonnější grafikou, která vyšší AI výkon nabídne automaticky.

Oba Swift X dostanou 14,5" OLED dotykový displej (2880 × 1800, 120 Hz), 76Wh akumulátor a mezi konektory nechybí ani čtečka microSD karet.

Model Na trhu Cena Acer Swift X 14 AI od července od 1 799 EUR Acer Swift X 14 od července od 1 799 EUR

Těsně pod kilo s matným OLED

Označení Edge si Acer nechává pro extra tenké a lehké notebooky, proto nepřekvapí, že nový Acer Swift Edge 14 AI nabídne díky hořčíkovému tělu hmotnost 0,99 kg. Naštěstí ale Acer tolik netlačil na tloušťku – ta je maximálně 16,6 mm – takže dostanete i slušnou porci konektorů: dna klasické USB, dva USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i audio.

Kromě hmotnosti určitě zaujme i 14" OLED displej (2880 × 1800) krytý Corning Gorilla Matte Pro. V rámci notebooků je to první použití této matné úpravy, který místo ostrých odrazů dopadající světlo rozptýlí.

Model Na trhu Cena Acer Swift Edge 14 AI od července od 1 499 EUR

Herní nemusí znamenat tlustý a těžký

V rámci herní řady Predator se začnou v červenci prodávat dva menší 14" notebooky. Oba nabídnou až grafiku GeForce RTX 5070 nebo 14,5" OLED displeje s rozlišením 2880 × 1800). Hlavní hvězdou bude extrémně tenký (nejvýše 17,3mm) Predator Triton 14 AI. Ten ale spíš než na hráče cílí na náročné profesionály. Jeho procesor Intel Core Ultra 9 procesor 288V je totiž víc úsporný než herní a OLED displej u něj nabídne i dotykovou vrstvu a Calman certifikaci pro přesné barvy. Grafika pak využívá ovladač NVIDIA Studio Premium, nikoli tedy herní GameReady.

Tvůrci ocení i nový touchpad. Ten je haptický, tedy jen napodobuje cvaknutí, ale hlavně po něm můžete kreslit stylusem podobně jako po grafickém tabletu.

Pro účinné chlazení v tenkém těle používá Triton 14 AI poprvé grafenové tepelné rozhraní na procesoru místo teplovodivé pasty a dvojici kovových ventilátorů AeroBlade 6. generace.

Citelně levnější (hlavně díky nejnižší konfiguraci s RTX 5060 a Core Ultra 7) Predator Helios Neo 14 AI už má výkonnější procesor až Intel Core Ultra 9 procesor 285H a můžete jej mít i s rychlejším 165Hz IPS displejem s rozlišením 2560 × 1600. Pro chlazení má jen jeden kovový ventilátor Aeroblade starší 5. generace a jako druhý ventilátor mu musí stačit plastový. Na procesoru má alespoň tekutý kov pro účinný odvod tepla.

Model Na trhu Cena Predator Triton 14 AI od července od 2 999 EUR Predator Helios Neo 14 AI od července od 1 699 EUR

Chytré nebo rychlé monitory

Acer inovoval i v monitorech. Predator X27U F5 zvládne rozlišení 2560× 1440 až v rychlosti 500 Hz, Predator X27 X zvládne 4K rozlišení v 240 Hz. Oba mají panely QD OLED a podporují AMD FreeSync Premium Pro. Na trh dorazí asi až po prázdninách.

Pro běžné uživatele ale budou zajímavější monitory Acer Nitro GA321QK P (4K UHD, 165 Hz) a GA341CUR W0 (ultraširoké QHD, 240 Hz), které kromě běžného připojení k počítači nabídnou i vestavěný systém Google TV a dokážou se tak bez zapnutého počítače chovat jako chytrý televizor. Tyto monitory ale zatím nemají ohlášenou evropskou dostupnost a cenu.