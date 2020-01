Notebook s ohebným displejem není sci-fi. Intel předvedl funkční prototyp, Lenovo ho začne i prodávat

Intel se na CESu v Las Vegas pochlubil prototypem notebooku, který má ohebný displej přes celou vnitřní plochu. Jedná se tak velikostně o menší cestovní notebook, který má ale místo klávesnice pokračování displeje.

Prototyp je nazvaný Horseshoe Bend a nabízí OLED displej o velikosti 17,3 palce s úhlopříčkou 4:3 v rozloženém stavu. Zařízení přitom lze používat v polorozevřeném stavu jako klasický notebook s virtuální klávesnicí. V takovém případě má úhlopříčka horní části přibližně dvanáct palců. Případně lze zařízení plně rozložit a vyklopit stojánek podobný těm, které má Microsoft u svých Surface tabletů. Pak získáte 17" tablet s výkonem počítače, ke kterému stačí připojit externí klávesnici.

Demo zařízení běží na klasických Windows 10, Intel ale předpokládá, že v budoucnu jej budou pohánět spíše nově chystaná Windows 10X, které mají počítat s novými typy zařízení. Zařízení je osazené na nových procesorech Tiger Lake, které Intel chystá pro tento rok. Jedná o ukázkové zařízení, které by mělo posloužit jako inspirace pro výrobce notebooků.

Ohebný ThinkPad ještě letos

Lenovo už ale nelenilo a podobné zařízení s ohebným displejem již předvedlo v podobě modelu Lenovo ThinkPad X1 Fold. Má sice úhlopříčku pouze 13", a tak působí spíše jako malý tablet, ale poběží na něm Windows 10 a uvnitř budou procesory Core od Intelu.

Tento stroj už mezi zákazníky zamíří, a to dokonce ještě letos. Mělo by to být v druhé půlce roku a stát bude 2 499 dolarů (přibližně 69 tisíc korun po přepočtu a zdanění).