Notebook Microsoft Surface Laptop Go 2 slibuje použitelný výkon za rozumnou cenu

Microsoft představil novou generaci nejslabšího notebooku z rodiny Surface. Surface Laptop Go v první generaci mířil hlavně na domácí vzdělávání dětí, ostatně přišel v době covidových omezení, dvojka už vypadá použitelně i pro běžné využití.

Na první pohled se z venku nic nemění. Zůstává lehké (1,13 kg) kompaktní tělo sice z plastů, ale se skelnými vlákny pro větší pevnost. Je tu hlavně konečně lepší procesor Core i5-1135G7, tedy i s grafikou Iris Xe.

U nás se bude Surface Laptop Go 2 prodávat pouze stříbrná (platinová) verze ve třech konfiguracích, přičemž smysl dává až střední konfigurace. Nejen že má 8 GB, ale také oproti té nejlevnější se 4 GB paměti obsahuje čtečku otisků ve vypínači. Střední ještě stojí pod dvacet tisíc, což bude pro mnohé rozhodující hranice.

Bohužel stále nedostanete IR kameru s Windows Hello, která by vás přihlásila bez dotyku, což umí lepší (a dražší) členové rodiny Surface. Dotykový 12,4" displej s rozlišením 1536 × 1024 a poměrem stran 3:2 stačí na poměry malého lehkého notebooku. 40Wh akumulátor by mohl nabídnout u tohoto procesoru cca 10h výdrž.

Nový notebook by už měl cestovat k nám na test, takže jej podrobně otestujeme a prověříme.

Takto se nám líbila starší verze: