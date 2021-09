Notebook Framework je snem všech geeků. Vyměníte v něm prakticky cokoliv

Skládáte si doma vlastní desktopy? Teď budeme moci totéž udělat i s notebookem. Hardwarový startup Framework Computer si podmanil „internety“ novinkou hrdě nesoucí název výrobce. Framework Laptop ukazuje, že lze vyrobit plně modulární zařízení, které ale bude zbytečně velké ani tlusté.

Nová firma ze San Franciska reaguje na všechny ty neopravitelné MacBooky a jiné ultrabooky, které vyměnily pár milimetrů v pase za to, že všechny komponenty mají integrované (připájené) a chyba jedné rovná se nutnosti vyměnit celý počítač. To se u Frameworku nestane, v rámci možností jde opravit či upgradovat všechno.

A aby toho nebylo málo, do útrob mašiny se dostane jen skrz pět šroubů. Žádná lepidla nebo pečetě. Borci z iFixit dali Frameworku 10 bodů z 10 možných, jde tedy o nejlépe opravitelný notebook na trhu. Zatím bohužel jen tom americkém, na mezinárodní expanzi se už ale pracuje.

Výbava oslnivá není

Zařízení o rozměrech 297 × 229 × 15,9 mm a hmotnosti 1,3 kg obsahuje 13,5" nedotykový IPS displej s rozlišením 2256 × 1504 px (poměr stran 3:2) a jasem 400 nitů. Uvnitř najdeme tři typy procesorů Intel Core 11. generace, konkrétně tedy Core i5-1135G7, i7-1165G7 a i7-1185G7. Všechno čtyřjádra ne zrovna skvělé generace Tiger Lake.

K dispozici je od 8 do 64 GB RAM, od 250 GB do 4 TB SSD (všech WD Black SN750 nebo SN850). Nechybí podsvícená klávesnice, čtečka otisků, Wi-Fi 6E ani Bluetooth 5.2. Multimediální výbava čítá webkameru s rozlišením 1080p (včetně krytky), dvojici 2W reproduktorů, dvojitý mikrofon a výstup na sluchátka. Framework se nabíjí pomocí 60W adaptéru s koncovkou USB-C a na notebooku může být předinstalován systém Windows 10 Home či Pro.

Co všechno jde vyměnit?

Samotné komponenty nijak oslnivé nejsou, najdeme je i jinde. Unikátnost Frameworku tkví ve zmíněné modulární koncepci. Uživatel si sice může koupit jeden ze tří předpřipravených modelů přímo od výrobce, ale více radosti mu udělá DIY Edition, v níž si komponenty vybere sám, ony mu dorazí zvlášť zabalené a pak je složí „jako Lego“.

Procesor si bohužel nevymění, je připájený na desce. To ale není vina Frameworku, Intel ani AMD už zkrátka s mobilními čipy do patic moc nepočítají. Výrobci jako Eurocom to obcházejí tak, že použijí klasické desktopové procesory, ale to už je druhý extrém. U Frameworku je tedy deska s CPU a dalšími obvody pevně daná, byť i ta jde vyměnit a v budoucnu by mělo být možné koupit lepší a nechat si zbytek komponent.

Dva sloty SO-DIMM pro paměti a dva M.2 pro SSD a Wi-Fi kartu nepřekvapí. Výrobce ale šikovně osadil desku čtyřmi USB-C (USB4), na které se z boku notebooku připojují rozšiřující moduly. Standardně tam budou průchozí USB-C pro data a nabíjení a HDMI 2.0b pro obrazový výstup. Na výběr jsou i USB-A (USB 3.2 Gen2), DisplayPort 1.4, čtečka microSD karet (UHS-I) nebo přídavné SSD s rychlostí 1 GB/s (kapacity 250 GB nebo 1 TB). Framework ale chystá i další moduly jako řadiče kompatibilní s Arduinem, špičkové zesilovače pro sluchátka atd. Každý modul lze zapojit do libovolného ze čtyř šuplíků.

Vyměnitelný je také displej. Celé víko lze snadno odepnout, uživatelé mohou použít i alternativní rámečky. Ty jsou připevněny magnetem, nikoliv lepidlem, takže komu se nelíbí klasická černá, může tělo ozvláštnit červenou, stříbrnou…

Totéž platí pro klávesnici. Tu sice podle iFixit drží více než 50 (!) šroubů, ale vyměnit ji lze. Do budoucna se tedy nabízí možnost použít alternativní spínače nebo prostě jen tlačítka s jinou jazykovou sadou. Nic nebrání ani nahrazení touchpadu nebo akumulátoru. Ten má mimochodem kapacitu 55 Ah.

Základní předpřipravený Framework Laptop s Core i5, 8 GB RAM, 256GB SSD a Windows 10 Home stojí 999 dolarů, nejvyšší model s i7, 32 GB RAM, 1TB SSD a Windows 10 Pro je za 1999 dolarů. DIY Edition lze koupit od 749 dolarů bez RAM, SSD, Wi-Fi a OS.

Podle výrobce prý zájem o tuto edici výrazně předčil předpřipravené modely, lidé ani nedokupovali Windows. Firma už proto spolupracuje s linuxovou komunitou a tvůrcům poslala vzorky počítačů, aby mohli distribuce vyladit pro Framework Laptop. Problém může být hlavně s CPU, kartou Wi-Fi a čtečkou otisků. Nejnovější jádro by to však mělo vyřešit.

Počítač podobné konstrukce nikdy nebude nejlevnější ani nejrychlejší. Část zábavy je také v tom, že lidé podpoří firmu, která dělá věci jinak a které zákazníci nejsou ukradení. Bude-li Framework Computer existovat i za 10 let, letos koupený počítač či jeho část by v té době pořád mohly fungovat. Obdobný zelený přístup volí také nizozemský Fairphone se snadno opravitelnými mobily a dlouhou softwarovou podporou. Nikdy z něj nebude druhý Apple nebo Samsung, respekt si však zaslouží.