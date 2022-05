Notebook Acer Predator Helios 300 SpatialLabs edition nabídne 3D displej bez brýlí

Acer představil své hlavní novinky pro letní období letošního roku a vybereme z nich ty nejdůležitější.

Kromě povinného přechodu na 12. generaci procesorů Intel tu je i několik zajímavých v displejích. Velmi oblíbená řada Acer Swift 3 totiž také dostane OLED displej s poměrem stran 16:10 a rozlišením 2880 × 1800. K vidění je v řada dalších letošních notebooků, testoval jsem jej již v několika noteboocích Asus a je tak dobře, že na vlnu OLED notebooků naskakuje i Acer.



Acer Swift 3 OLED

Dále Acer představil novinky v ekologické řadě Vero, například podnikový 24" all-in-one nebo 24" monitor. Produkty Vero pro Acer představují testovací pole pro mnoho různých cest k lepší udržitelnosti a kompletnímu životnímu cyklu produktů s důrazem na ekologii.



Počítač Veriton Vero AIO

Velkou část tiskové konference, kterou si stále můžete přehrát na YouTube, ale ovládla technologie 3D displejů SpatialLabs. V rámci betatestů a předběžného přístupu je Acer ukázal už dříve, nyní to vypadá na první 3D monitory pro běžné zákazníky.



Monitor SpatialLabs View

Nově přibudou dva monitory: SpatialLabs View pro běžné koncové zákazníky třeba pro hraní her a SpatialLabs View Pro určený profíkům v oblasti 3D modelování nebo pro B2B/B2C nasazení. Acer se například pochlubil, že tyto monitory najdete v tchaj-wanském národním muzeu. V obou případech jde o 15,6" 4K displeje, které se umí přepnout do 3D režimu. V něm kamery nad displejem sledují polohu očí a přizpůsobují tomu obraz pro každé oko. Reálně tak vnímáte 3D obraz i bez nějakých doplňkových brýlí. Prostorový obraz pak má 2K rozlišení pro každé oko.

Kvůli malým rozměrům 15,6" úhlopříčky můžete monitory přenášet a používat i bez zásuvky. Energie jim vystačí na pět hodin provozu. Verze s přídomkem Pro nabídne i VESA úchyty pro upevnění na držák. 3D monitor SpatialLabs View se začne prodávat v létě za cenu 1 099 euro.

Hlavní hvězdou se ale stává Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. V tomto prémiovém herním notebooku totiž dostanete 15,6" 3D displej přímo v těle. Protože samotný displej nabízí v 2D režimu rozlišení 4K, podporuje displej jen 60 Hz. Acer tento drobný nedostatek chce vynahradit intenzivnějším zážitkem ze hraní v plném 3D.



Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

Samozřejmě pro dvojitou porci snímků na obrazovce potřebujete pořádný grafický výkon, takže nechybí RTX 3080 a Core i9 12. generace. Procesor je navíc s chladičem propojený přes liquid metal pro lepší odvod tepla.

Co se týče podporovaných her, acer uvádí „50 AAA herních titulů“ bez dalších podrobností. Minimálně ale Acer ukázal Forzu 5 v 3D verzi. Hry se v 3D budou spouštět přes aplikaci SpatialLabs TrueGame, která najde nainstalované hry a spustí je se správným profilem pro 3D zobrazení. Kromě toho Acer nabídne i funkci SpatialLabs Go pro umělé převedení 2D obrazu, třeba z videa, do 3D zobrazení.

Rozhodně ale nepůjde o levný notebook a ani si jej na vlastní oči brzy neprohlédnete. V Evropě se začne prodávat až v září za cenu od 3 299 €.



Predator Triton 300 SE

Pro mnohé zajímavější tak bude inovovaný Predator Triton 300 SE ve 14" a nově i 16" verzi. Menší nabídne volitelně OLED displej s poměrem stran 16:10 a větší až 240Hz displej s podporou G-Sync. 14" (PT314-52s) se začně prodávat v červnu od 1 499 € a větší 16" (PT316-51s) v červenci od částky 1 599 €.