NordVPN dokáže nově prozkoumat dark web, jestli vám někdo neukradl přihlašovací údaje

S novou funkcí přišel tento týden NordVPN, jeden z největších poskytovatelů služeb osobní virtuální privátní sítě. Spustil nástroj nazvaný The Dark Web Monitor, pomocí kterého můžete zjistit, jestli se někde v odvrácené straně internetu nevyskytují vaše uniklé nebo kradené přihlašovací údaje.

Novinka je zatím dostupná pouze v aplikaci NordVPN na iOS, ale podle slov společnosti brzy přijde i na Android. Pokud nástroj zjistí, že vaše heslo/email je na dark webu k prodeji, v reálném čase odešle upozornění, abyste se si údaje změnili, jelikož to je jediný ochranný krok, který v takové situaci můžete podniknout.

Funkce je podobná známému webu Have I Been Pwned, který rovněž dokáže zjistit, jestli přihlašovací údaje, které používáte, nejsou někde na internetu volně k dispozici. Jenže musíte je zde manuálně vyhledávat a pokud chcete mít jistotu, vyhledávat pravidelně. Výhoda nástroje The Dark Web Monitor spočívá v tom, že to dělá automaticky za vás. Nicméně Have I Been Pwned je zdarma, NordVPN vyžaduje předplatné. Novinka tak potěší především stávající zákazníky.

Průběžnou kontrolou hesel jsou vybaveny také správci hesel, včetně toho od Googlu, který je integrován v prohlížeči Chrome. Tyto programy využívají veřejně dostupné databáze uniklých hesel, NordVPN slibuje rozšířenou databázi.